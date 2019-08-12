機師工會主辦「天狼星航空營」開跑　70學子近身飛航體驗

▲桃園機師工會主辦「天狼星航空營」活動。（圖／機師工會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市機師職業工會主辦，超人氣的「天狼星航空營」活動，11日起於龍潭區方曙商工展開。機師工會指出，今年的活動，吸引來自全台各地國中、小與高中三個組別150名同學報名，經抽籤有70名同學取得最後資格，在為期4天的活動，接受資深職業飛行教官指導，由做中學，展開前所未有的飛航知識近身體驗。

機師工會指出，該工會的會員包含華航、長榮等國內兩大航空公司1500多名飛行員，自2014年成立以來，除積極促進飛航安全、確保勞動權益不遺餘力外，更極力思考利用自身專業知識，進一步貢獻回饋社會，以活潑、實用與生活化的方式推展飛航知識。

▲桃園機師工會主辦天狼星航空營活動。（圖／機師工會提供）

今年營隊的活動，中華航空公司提供學生，進入公司實地參觀包括模擬機與逃身訓練課程，也安排進到飛機維修棚場，觀察各項實際修護工作。而此次營隊舉辦所在場地方曙商工，校方有飛機修護科、亦提供場地與專業設備。

課程中更極為難得邀請曾任美國太空總署（NASA）科學家，目前為台灣國家太空中心火箭計畫總主持人－陳彥升博士進行專題演講。夜間更有專業天文老師實地戶外「夜間觀星」。希望讓對飛行有興趣的每一位學員，航空營課程中，盡其所能獲得最難忘的飛行知識學習與體驗，也能夠在學習過程中，更加理解、體會飛行任務中飛行員所需要具備的專業與熱忱。

▲桃園機師工會主辦「天狼星航空營」活動。（圖／機師工會提供）

機師工會強調，「2019天狼星航空營」是台灣唯一由國航線上機師飛行員，負責規劃籌辦、以回饋社會、推廣飛航知識為公益性目標設計的活動。