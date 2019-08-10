唯一由職業機師籌辦學生公益航空營　 11日桃園登場

▲「2019天狼星航空營」桃園登場。（圖／擷取自機師工會臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019天狼星航空營」8月11日起，一連4天於桃園舉行，來自全台各地國中、小與高中三個組別，共70名學生，將齊聚方曙商工，在資深職業飛行教官指導下，由做中學，展開飛航知識近身體驗；而該航空營是台灣唯一由國籍航空公司所屬機師群，負責規劃籌辦，以回饋社會、推廣飛航知識為目標開辦的活動，相當吸引學子參加。

桃園市機師職業工會10日指出，該會主辦航空營活動，去年由工會編列預算於屏東機場，籌辦第一屆航空營獲得廣大迴響後，今年決定擴大規模。今年航空營獲桃園市政府、中華航空公司、淡江大學航太工程學系以及桃園市方曙商工大力支持與協助。

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▲「2019天狼星航空營」桃園登場。（圖／擷取自機師工會臉書）

其中，桃園市政府社會局提供全額補助並推薦12位出身弱勢家庭的學生免費參與航空營，課程中更極為難得邀請曾任美國太空總署（NASA）科學家，目前為台灣國家太空中心火箭計畫總主持人－陳彥生博士進行專題演講。

工會將持續秉持對專業與飛安的堅持，在堅守崗位之餘，盡一己之力回饋社會，並透過營隊，推廣航空專業知識，建立與社會大眾更親近、更友善的平台，培養未來優秀航空人材與菁英。

8月11日航空營始業式於桃園市渴望園區101會議室舉行，機師職業工會理事長李信燕，同營主任、召集人等皆出席，始業式結束後9點整，將移往至方曙商工由數名女性飛行員著制服，進行塞斯納172型天鷹（Cessna 172 Skyhawk）單引擎小型飛機示範教學課程。