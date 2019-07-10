臉書貼文送「特別餐」機師遭免職　桃園機師工會發聲明

▲臉書貼文送「特別餐」機師遭免職，桃園機師工會發聲明引發網友熱議。（圖／擷取自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

針對長榮將在臉書貼文，要空姐送「特別餐」的機師免職案，桃園市機師職業工會10日發表聲明指出，資方依該員過去發言脈絡，或有同情空服員罷工及批評公司管理處置不當等情事，以「破壞飛行安全、減損公司形象」為由，做出最嚴重剝奪工作權之懲處，明顯違反勞動法根本原則-「解雇作為最後手段」的比例原則。

桃園市機師職業工會同時也於臉書社群貼出聲明，引發網友熱議並留言「就算工會支持保障機師的工作權，也不能這麼瞎吧，很簡單一句話，華航會敢用他嗎？言論自由不能無限上綱？、機師工會加油，訴訟和賠償，要持續好久時間，短則一年，長至數年。有萬全準備，才能贏、以飛安之名，行秋後算帳之實？」



桃園市機師職業工會發表聲明如下：

長榮航空依該員過去發言脈絡，或有同情空服員罷工及批評公司管理處置不當等情事，以「破壞飛行安全、減損公司形象」為由，做出最嚴重剝奪工作權之懲處，明顯違反勞動法根本原則-「解雇作為最後手段」之比例原則。

機師工會在獲知此事第一時間後，即已著手全力協助當事人，並將於14天內進行申訴救濟，待後續再次調查。本會懇切呼籲公司，宜審時度勢，任何涉及剝奪員工工作權之懲處，恐讓公司內部勞資關係與上萬名員工工作士氣，遭受更進一步的負面打擊，期許長榮航空公司重新考量後，能做出合乎比例原則之妥適調整。機師工會亦將在尊重當事人意願，保障會員工作權為最高原則之前提下，盡全力給予當事人所需之一切協助。

工會再次重申：工會高度重視勞動法令中所保障的每一位會員之勞動權益與工作權，任何涉及會員工作權剝奪之情事，工會都將以最高規格及最嚴肅之態度關切與處理。

最後，工會呼籲長榮航空公司，尊重每位員工在言論自由保障「限度內」的一切發言；但同時，也提醒每一位工會會員，請格外留意並謹慎衡量發表於社群媒體等管道之公開言論，避免進一步激化內部員工彼此間之對立。

▲機師於臉書貼文送「特別餐」。（圖／擷取自網路）

據指出，長榮空服罷工落幕後，一名長榮機師在網路上留言：「我辛苦的妹妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有Special meal要送上」，因為這篇貼文，被送往人評會，人評會經討論決定，該名機師，兩大過，免職。