　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

臉書貼文送「特別餐」機師遭免職　桃園機師工會發聲明

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲臉書貼文送「特別餐」機師遭免職，桃園機師工會發聲明引發網友熱議。（圖／擷取自網路）

▲臉書貼文送「特別餐」機師遭免職，桃園機師工會發聲明引發網友熱議。（圖／擷取自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

針對長榮將在臉書貼文，要空姐送「特別餐」的機師免職案，桃園市機師職業工會10日發表聲明指出，資方依該員過去發言脈絡，或有同情空服員罷工及批評公司管理處置不當等情事，以「破壞飛行安全、減損公司形象」為由，做出最嚴重剝奪工作權之懲處，明顯違反勞動法根本原則-「解雇作為最後手段」的比例原則。

桃園市機師職業工會同時也於臉書社群貼出聲明，引發網友熱議並留言「就算工會支持保障機師的工作權，也不能這麼瞎吧，很簡單一句話，華航會敢用他嗎？言論自由不能無限上綱？、機師工會加油，訴訟和賠償，要持續好久時間，短則一年，長至數年。有萬全準備，才能贏、以飛安之名，行秋後算帳之實？」

桃園市機師職業工會發表聲明如下：

長榮航空依該員過去發言脈絡，或有同情空服員罷工及批評公司管理處置不當等情事，以「破壞飛行安全、減損公司形象」為由，做出最嚴重剝奪工作權之懲處，明顯違反勞動法根本原則-「解雇作為最後手段」之比例原則。

機師工會在獲知此事第一時間後，即已著手全力協助當事人，並將於14天內進行申訴救濟，待後續再次調查。本會懇切呼籲公司，宜審時度勢，任何涉及剝奪員工工作權之懲處，恐讓公司內部勞資關係與上萬名員工工作士氣，遭受更進一步的負面打擊，期許長榮航空公司重新考量後，能做出合乎比例原則之妥適調整。機師工會亦將在尊重當事人意願，保障會員工作權為最高原則之前提下，盡全力給予當事人所需之一切協助。

工會再次重申：工會高度重視勞動法令中所保障的每一位會員之勞動權益與工作權，任何涉及會員工作權剝奪之情事，工會都將以最高規格及最嚴肅之態度關切與處理。

最後，工會呼籲長榮航空公司，尊重每位員工在言論自由保障「限度內」的一切發言；但同時，也提醒每一位工會會員，請格外留意並謹慎衡量發表於社群媒體等管道之公開言論，避免進一步激化內部員工彼此間之對立。

▲臉書貼文送「特別餐」機師遭免職，桃園機師工會發聲明引發網友熱議。（圖／擷取自網路）

▲機師於臉書貼文送「特別餐」。（圖／擷取自網路）

據指出，長榮空服罷工落幕後，一名長榮機師在網路上留言：「我辛苦的妹妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有Special meal要送上」，因為這篇貼文，被送往人評會，人評會經討論決定，該名機師，兩大過，免職。

ET快訊
情侶同年同月同日生！見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」分手…男友悲痛
出最高價買Lamigo破局　郭台銘怒罵「從中作梗者」：就是蔡
2歲童遭坐大怒神、橡皮筋彈射…虐到脫水　社工搶走他奔醫救命
吳宗憲超狂給2員工千萬退休金！才21歲「月領35萬獎金」

關鍵字：桃園機師工會,機師,免職,特別餐,聲援

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南連日下雨助長疫情　新增登革熱本土病例累計達8例

外籍新住民車禍身亡！最小女兒才3歲　東港警分局主動派員慰問

臉書貼文送「特別餐」機師遭免職　桃園機師工會發聲明

簡瑋良種出屏東第一條有身分證芋頭　遊客稱讚連連

白鼻心暴斃死在菊花田！屍體腫脹發臭　花農：動防所沒人來處理

青年精準就業計畫啟航　崑山科大建置雲嘉南訓練中心

彰檢查賄中心揭牌　網路散佈假訊息列為重點項目

想賺外快拿近29萬元獎金嗎？　你檢舉烏賊車就可拿錢

嘉義地檢署查察賄選及暴力執行小組成立　宣示查賄決心

詐騙新花招！利用拍賣網站假交易真騙帳戶　躲避警方追查　　

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

台南連日下雨助長疫情　新增登革熱本土病例累計達8例

外籍新住民車禍身亡！最小女兒才3歲　東港警分局主動派員慰問

臉書貼文送「特別餐」機師遭免職　桃園機師工會發聲明

簡瑋良種出屏東第一條有身分證芋頭　遊客稱讚連連

白鼻心暴斃死在菊花田！屍體腫脹發臭　花農：動防所沒人來處理

青年精準就業計畫啟航　崑山科大建置雲嘉南訓練中心

彰檢查賄中心揭牌　網路散佈假訊息列為重點項目

想賺外快拿近29萬元獎金嗎？　你檢舉烏賊車就可拿錢

嘉義地檢署查察賄選及暴力執行小組成立　宣示查賄決心

詐騙新花招！利用拍賣網站假交易真騙帳戶　躲避警方追查　　

花東民眾對電動機車興趣缺缺　花蓮加推補助五期以上環保機車

楊秋興批「Yes, I Do」真噁心　韓國瑜回應「尊重，未來仍可合作」

柴柴瞇眼燦笑「神複製」阿北　網一看笑翻：市長好！

雲端最有錢／3跡象中國房市泡沫恐破裂　重演日本失落10年？

外皮酥脆不油！台南超狂手作甜甜圈　內餡還包炸雞、臭豆腐

日職／王柏融就是怕羅德　對戰打擊率僅1成

中職／味全龍砸重本　10月底首戰12強古巴隊

單項體育協會自組「換票聯盟」　5協會高層違反《個資法》起訴

台鉅化妝品「含致癌物石棉」　台南衛生局：2017年已停產

快訊／外藉女攀附蘇花懸崖上　「自言自語」不願拉救援繩索

地方熱門新聞

想賺外快　檢舉烏賊車就可拿近2..

設計太貼地　阿婆跪姿趴看公車時..

10道宴席菜只要2000元　大..

全國得票最高里長張吉雄　不忘初..

用拍賣平台假交易真騙帳號　躲查..

白鼻心暴斃菊花田　花農：動防所..

跑遍試驗單位　他夏雪芒果賣到缺..

轉行當老闆護理師開咖啡店圓夢

監警稽查　杜絕電動自行車改裝

八卦山山泉水　洗隧道的汙垢水

清境農場大貨車衝進商場成廢鐵

機師遭免職　桃機師工會發聲明

巨大雷公菇　重40公斤如同國小..

東大門夜市受災區管制　攤商哀嘆..

更多熱門

相關新聞

即／機師遭記2大過免職　工會凌晨發聲明

長榮朱姓機師5日在臉書發文，笑說要空服員送「加料餐」給反罷工者，事後雖迅速刪除，但截圖仍在網路上瘋傳。長榮航空內部調查後，9日召開紀律評議委員會，認定朱姓機長煽動他人企圖加害公司員工、傳播挑釁言詞製造恐慌，已經危害飛安及公司形象，決議記兩大過免職，依規定可在14天內申訴。不過，桃園市機師工會10日凌晨發出聲明，指處分不符比例原則。

華航醉機師再爆偷吃…被抓怒扁前女友

懶人包／長榮空姐罷工「預告期」吵翻天　國外規定報你知！

40工會聲援空姐：行動教育資方

「會飛」很搶手！未來20年需要80萬名新機師

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

富邦王子接班　第三代蔡承儒兼5董事

她傳「手頭有點緊」照！爸爸神回13字笑翻網

綠島唯一女醫師請辭！被醫德綁架苦撐5年離開

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！「摸胸交纏一夜玩2男」

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面