「可不可以摸我的OOO」　猥瑣怪叔叔闖三芝社區騷擾國中生

記者陳以昇／新北報導

新北市三芝一處住宅社區，有幾名國中生在中庭嬉戲，突然走進一名男子，企圖騷擾他們，還跟著其中一名國中生到社區外生活百貨商店外，猥瑣地向他說「可不可以摸我的生殖器」，嚇得國中生落荒而逃，男子還緊跟在後，遭社區警衛喝斥逃走，事後警方進行調查，將循線約談他到案說明。

▲猥瑣怪男闖社區騷擾男國中生。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼猥瑣怪男騷擾男國中生「可不可以摸我的生殖器」。（圖／記者陳以昇翻攝）

11日上午11時許，新北市三芝出現一名年約40歲，穿著條紋Polo衫的男子，看到一處社區有幾名國中生在嬉戲，直接走到旁邊猥瑣地笑著說「我想跟你做朋友」，怪異舉動讓他們趕緊逃走。

男子不死心，跟著其中一名國中生走到淡金路上的統友生活百貨商店外，靠近他說「可不可以摸我的生殖器」，嚇得他趕緊拔腿就跑，男子更快步尾隨，國中生跑進社區，男子隨即遭社區警衛喝斥後逃逸。

社區居民得知後報警，並將過程及監視器影片貼到臉書社團「阮厝住三芝」，提醒民眾要小心色狼出沒，留意身邊小朋友安全；警方獲報隨即調閱監視器，初步研判男子非三芝本地人，應是搭公車來到社區，目前正積極調查並將約談他到案說明。

▼居民將監視器影片貼到臉書社團「阮厝住三芝」，提醒民眾要小心色狼出沒 。（圖／記者陳以昇翻攝）