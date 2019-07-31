三芝貝殼廟爆盜領382萬香油錢　副主委夫妻各判6月徒刑

▲新北地院外觀。（資料照／記者陳雕文攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三之區的珊瑚貝殼廟（原名：富福頂山寺）的第一任管委會副主委李佰全，在擔任主委的父親病逝之後，與妻子葉玲向監委拿取她保管的大小章及存摺，並到銀行盜領382萬元轉到李佰全帳戶內；新北地院判決李佰全夫妻檔6個月徒刑，並沒收犯罪所得，此外監委也被判刑3月，皆可易科罰金，全案確定。

富福頂山寺十八羅漢洞，俗稱「三芝貝殼廟」，是位於臺灣新北市三芝區圓山里的濟公廟，廟身以貝殼、珊瑚等作裝飾聞名。2012年李樹欉主委因病去世，該廟合法選出第二屆的主任委員，卻發現廟內的香油錢存款被提領一空，於是向檢警提告。

判決書指出，李佰全及妻子葉玲向監委林陀桂英2012年1月拿取「富福頂山寺」大章、李樹欉之小章及帳戶存摺，前往華泰銀行三重分行，由葉玲憑條填寫帳號及取款金額後，讓行員誤以為他們受珊瑚貝殼廟、李樹欉之委託，領走382萬元並轉匯到李佰全的帳戶之內。

開庭時被告3人皆否認犯罪，葉玲辯稱是因為怕錢被新任主委領出，才跟李佰全共同至銀行將存款領出，並無詐欺取財犯行；但法官認為第一任主委死後與廟方的委任關係就終止，李佰全夫妻檔自然無法經由原主委授權提款，且監委自知給出大小章及存摺會從事犯罪，仍基於幫助他人行使偽造私文書及詐欺取財之不確定故意，屬於幫助犯。

全案判李佰全、葉玲各6月徒刑，可易科罰金36萬、18萬元，而林陀桂英則盼3個月徒刑，可易科罰金9萬元；此外李佰全追繳沒收犯罪所得382萬元，全案確定。