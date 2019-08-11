老翁跌倒下體傳出陣痛…　就醫才發現「生殖器骨化」整根硬掉變白骨

▲陰莖骨化的患者生殖器會逐漸僵硬。（圖／翻攝自sciencedirect網站）

實習記者黃可昀／綜合報導

紐約一名63歲老翁先前跌倒撞傷下體，過了好幾天仍隱隱作痛，到醫院檢查才發現生殖器呈現「骨化」，再過不久就會成為一根硬梆梆的白骨，但他似乎不打算接受治療，當天看完診後就拄著拐杖離開醫院，並沒有再回診。

據《太陽報》報導，老翁摔倒時直接一屁股跌坐在地，從那天起骨盆腔就不時傳出陣痛，連生殖器、膝蓋都覺得不舒服，到醫院一照X光才知道問題比想像中更嚴重，他竟然是罹患了「陰莖骨化」（Penile ossification）。

▲最後生殖器會變成一根骨頭，影響到勃起功能。（圖／翻攝自sciencedirect網站）



醫師透過X光片發現老翁生殖器內長出骨細胞，這種症狀通常由「佩羅尼氏病」（Peyronie's disease）引起，發病後下體會逐漸硬化，最後變成一整根骨頭，伴隨著疼痛、彎曲、腫脹以及勃起障礙。

老翁得知自己罹患這種罕見疾病後，默默起身離開醫院，並不打算聽從建議回診治療，所以院方也無法替他做更詳細的評估。黎巴嫩貝魯特美國大學（American University of Beirut）的醫師哈斯巴尼（Georges El Hasbani）表示，過去關於陰莖骨化的病例報告不到40篇，是非常少見的疾病，如果要治療的話可能會利用手術、電波療法、藥物等方式。