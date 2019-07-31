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畢業歌MV票選公佈！竹中逆轉奪冠，西苑緊追成功搶第五

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▲▼2019畢業歌合輯錄製直播。（圖／記者季相儒攝）

▲新竹高中逆轉拿下2019高校畢業歌MV人氣冠軍。（圖／記者季相儒攝）

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》主辦的「2019高校畢業歌MV人氣票選」投票結果終於揭曉啦！今年的MV人氣票選競爭相當激烈，新竹高中與新竹女中票數拉鋸，最終由一路暫居第二的新竹高中逆轉奪得第一名，呼聲極高的新竹女中位居第二，第三、四、五名依序是建國中學、高雄女中及西苑高中。

請繼續往下閱讀...

新竹高中與新竹女中從第一階段票選就難分難捨，最終同票拿下冠軍，進入「2019高中原創畢業歌合輯」。第二階段人氣MV票選，新竹高中《沙漏》一路緊追，在最後一周成功逆轉，拿下17498票，以不到百票之差搶回冠軍寶座；第二名新竹女中延續去年的氣勢，今年再創作出一首神曲《航》，也獲得17418票的支持。三、四名建國中學《漠章》、高雄女中《走吧》不斷廝殺，最終建國中學以些微差距贏得第三名，第五名西苑高中《我們，我們》更是一路和明道中學《空白》纏鬥不休，最終以14379票勝出，拿下第五名寶座。30所高校的畢業歌各有特色，無論票選結果如何，從無到有將自己的青春寫成一首首動聽的畢業歌，一手包辦詞曲創作、演唱錄音及MV拍攝，相信已經是送給自己最好也最珍貴的畢業禮物！

>>>>點我下載ETtoday新聞雲App，鎖定8月11日「2019高校畢業歌直播發表會」

 ▲2019高校畢業歌第二階段MV人氣票選結果 。

▲2018高校畢業歌MV人氣票選最終結果。（圖／活動網站）

「2019高校畢業歌直播發表會」，即將在8月11日於三創生活園區熱血登場，當天將會由27所高中進行各校畢業歌表演，也有學生聯合創作的畢業歌《飛鳥》首次公開演唱，更邀請全民IDOL林宥嘉、情歌王子周興哲、饒舌新星高爾宣、最強新人鄭心慈、高校女神許維芳及人氣爆棚的聲林小烏龜鄭可強輪番上陣，與上百位高中生一起同樂！還沒聽過今年最夯的高校畢業歌嗎？8月11日下午一點，鎖定ETtoday新聞雲App，全程直播發表會，讓你在家也聽好聽滿！

>>>>想看「2019高校畢業歌直播發表會」，馬上下載ETtoday新聞雲App

▲2019高校畢業歌直播發表會出席嘉賓。

▲林宥嘉、周興哲、高爾宣、鄭心慈、許維芳、鄭可強將出席畢業歌活動。（圖／ETtoday）

8月11日當天收看「2019高校畢業歌直播發表會」還有好康可以拿！只要在任一ETtoday新聞雲平台上收看「2019高校畢業歌直播發表會」，輸入直播時不定時出現的4位數通關密語，進入ETtoday新聞雲App（點我下載）的活動欄回答每個時段出現的不同通關密語，並完整填寫個人資料，就有機會抽中SWITCH、藍牙運動耳機和威秀電影雙人票！

【高校畢業歌MV人氣票選結果】
第一名：新竹高中
第二名：新竹女中
第三名：建國中學
第四名：高雄女中
第五名：西苑高中

【2019高校畢業歌發表會】直播節目資訊
活動日期：8／11（日）
活動時間：下午13：00
全程於ETtoday新聞雲App（點我下載）、網站、播吧直播

【看直播　完成三步驟馬上抽好禮 】
Step1: 下載《ETtoday新聞雲》App
Step2: 進入主畫面，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「高校畢業歌直播抽SWITCH」，輸入通關密語，填留資料，馬上行動！
Step3: 請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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關鍵字：2019高校畢業歌,MV人氣票選,新竹高中,新竹女中,建國中學,高雄女中,西苑高中,林宥嘉,周興哲,高爾宣,鄭心慈,許維芳,鄭可強

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