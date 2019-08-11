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捷報！資訊奧林匹亞競賽台灣學生奪2金2銅　國際排名第6

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▲▼2019年國際資訊奧林匹亞競賽，台灣榮獲2金、2銅，代表團合照。（圖／教育部提供）

▲2019年國際資訊奧林匹亞競賽，台灣榮獲2金、2銅，代表團合照。（圖／教育部提供）

記者陳詩璧／台北報導

台灣學生在國際競賽發光發熱！2019年第31屆國際資訊奧林匹亞競賽在台灣時間8月10日凌晨自亞塞拜然巴庫傳回捷報，在87個國家、327名學生參賽中，代表參賽的4名學生總計獲得2金、2銅，國際排名以獲獎牌數計算為第6名（俄羅斯為4金；中國及美國為3金、1銀；南韓及越南為2金、1銀1銅），表現優異！其中，以國立科學工業園區實驗高級中學學生蘇柏瑄成績最好，獲得個人排名第6名，另一名金牌獲獎者為王師宇，也為該校學生，他的個人排名為第11名。

▲▼國際資訊奧林匹亞競賽代表團，由左至右為蘇柏瑄、王師宇、蔡旻諺、唐博彥。（圖／教育部提供）

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▲國際資訊奧林匹亞競賽代表團，由左至右為蘇柏瑄、王師宇、蔡旻諺、唐博彥。（圖／教育部提供）

特別值得關注的是，今年閉幕典禮由擔任國際資訊奧林匹亞主席（IOI President）國立台灣師範大學資訊工程學系李忠謀教授（兼任副校長）代表致詞，並頒發金牌獎項及世界第1名獎座，顯見台灣軟實力深獲肯定，得以站上國際舞台為台灣爭取最大能見度，讓世界各國看見台灣！

▲▼國際資訊奧林匹亞競賽代表團，由左至右為李忠謀教授、蘇柏瑄、王師宇、蔡旻諺、唐博彥。（圖／教育部提供）

▲國際資訊奧林匹亞競賽代表團，國際資訊奧林匹亞主席李忠謀教授（左一）代表在閉幕典禮上致詞。（圖／教育部提供）

本年度負責選、培訓之工作及輔導團隊，由李忠謀教授等10多位專家學者組成，歷經初選、選訓營、複選及決選等4階段，從161名學生當中選出4名代表我國參加比賽。而本屆代表團亦由李教授擔任團長，分由國立中正大學資訊工程學系吳邦一教授及國立台灣師範大學資訊工程學系王弘倫副教授擔任領隊及副領隊，並由國立交通大學資訊工程學系蔡錫鈞教授、國立台灣師範大學資訊教育研究所吳正己（亦為該校校長）及台北市立成功高級中學杜玲均老師隨隊觀察，並協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團於108年8月3日出發前往亞塞拜然參賽，競賽活動於當地時間8月10日下午4時（台灣時間為下午8時）舉行閉幕暨頒獎典禮，並預訂於8月16日返抵國門。

▲▼國際資訊奧林匹亞競賽，台灣代表團近年參賽得獎數。（圖／教育部提供）

國際資訊奧林匹亞競賽，台灣代表團近年參賽得獎數。（圖／教育部提供）

教育部為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發之20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇優以最高獲獎額辦理。

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關鍵字：國際資訊奧林匹亞,台灣學生,國際競賽,資訊奧林匹亞

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