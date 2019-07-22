捷報！台灣6生參加國際數學奧林匹亞競賽奪1金2銀3銅　國際排名21

▲數學奧林匹亞今年台灣隊成員由左至右-李承彥、鄭天盛、吳尚昱、蕭明、施佑昇、黃仲群。（圖／教育部提供）

記者陳詩璧／綜合報導

由台灣學生組成的代表團，這個月13日前往英國參加2019第60屆國際數學奧林匹亞競賽，台灣時間今（22日）上午傳出捷報，我國在112個國家、621名參賽學生中，台灣代表學生共獲得1金、2銀及3銅。其中以新竹縣私立康乃薾國民中小學國中三年級學生黃仲群表現最佳，獲得個人排名第28名，也是今年台灣唯一獲得金牌獎的學生。

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▲台灣從1992年開始參加國際數學奧林匹亞比賽，今年學生拿下1金2銀3銅。（圖／教育部提供）點圖可放大

台灣代表隊參加國際奧林匹亞各項競賽中，就屬數學科目規模最大，這次的代表隊選手中，奪金的是新竹康乃薾中學，今年國三的黃仲群，他的個人排名是28名，明道高中施佑昇和建中吳尚昱分別拿下銀牌，其他參賽的學生，延平高中蕭明、雄中鄭天盛和成功高中李承彥，分別拿下銅牌。

代表隊由國立中央大學數學系與國立清華大學師資培育中心合聘教授洪文良教授等10多位教授組成輔導團隊負責培訓，經由初賽、複賽、選拔營及決賽等過程，選出6名學生代表我國參賽。代表團由前開洪文良教授擔任團長，由國立臺灣師範大學數學系林延輯助理教授及國立東華大學應用數學系魏澤人副教授分別擔任領隊及副領隊，並由2014年國際數學奧林匹亞競賽金牌得主趙庭偉同學及2017年國際數學奧林匹亞競賽銀牌得主邱于賓同學隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團預定於7月25日返抵國門。

國際數學奧林匹亞競賽是目前我國所參加的奧林匹亞競賽當中規模最為龐大者，自2008年起參與本項國際競賽國家數已超過100國。我國自1992年起參賽，迄今總計榮獲41金、91銀、27銅及8面榮譽獎。教育部為獎勵學生優異表現，依據相關辦法在本項競賽獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。獲得榮譽獎者可推薦入大學院校各本學系。

另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇優以最高獲獎額辦理。本項競賽2020年由俄羅斯主辦，台灣將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流及拓展學生國際視野，並爭取榮譽。