捷報！物理奧林匹亞競賽　台灣團奪2金3銀國際排名第5名

▲第50屆國際物理奧林匹亞競賽，台灣代表團由左至右分別為高賢忠教授、楊承澔、林晉毅、王維恩、姚勁宇、董宇光。（圖／教育部提供）

生活中心／綜合報導

台灣代表團前進以色列參加2019年第50屆國際物理奧林匹亞競賽，傳回捷報，台灣學生在78個國家、360名參賽學生中，我國參賽的5名學生代表一共獲得2金、3銀的好成績，國際排名第5名，成績優異！

台灣代表團這個月6日前進以色列參賽，當地時間14日舉辦閉幕和頒獎，建中學生王維恩、楊承澔各拿下一面金牌、建中姚勁宇、台中一中林晉毅和建中董宇光分別拿下一面銀牌，台灣在今年的賽事中，一共拿到2金、3銀，以金牌數來排名，台灣在國際總排名為第5名，其他像是中國大陸與韓國分別獲得5金，並列第1名，其次為俄羅斯拿下4金，越南為3金，台灣、美國及印度皆為2金3銀。

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▲台灣代表團歷年的出賽成績。（圖／教育部提供）點圖可放大

今年代表團是由台師大物理系高賢忠教授等10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選4階段，一共從2315名學生當中，選出5名學生代表科技大學蔡尚芳教授擔任副團長，並由清大物理系牟中瑜教授、陳正中教授、交大電子物理系朱仲夏教授、莊振益教授及國立科學工業園區實驗高級中學陳婷姿老師隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團於108年7月6日出發前往以色列參賽，競賽活動在當地時間7月14日舉行閉幕典禮並頒獎。

台灣自1994年起參加國際物理奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲73金、28銀、18銅及8面榮譽獎（截至2018年止），近5年參賽我國國際平均排名為前3名，代表我國參賽學生於2005年、2010年、2011年、2012年、2014年及2016年的競賽中均全數榮獲金牌。

教育部為獎勵學生之優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；獲得榮譽獎者，可推薦入大學院校各本學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發的20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，應擇優以最高獲獎金額辦理。代表團成員預定7月19日返抵國門。