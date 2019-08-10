台南創造力資優小小研究者　展現深蘊探究力

▲2018學年度國小創造力資優教育方案成果發表會8月10日在善化國小舉辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市自2015學年度起領先全國試辦「創造力資優教育方案」，近5年共補助326萬元，培育140位創造力資優潛能學生，2018學年度國小創造力資優教育方案成果發表會8月10日在善化國小舉辦，呈現善化、安順、永康區復興及樹林等國小創造力資優教育方案課程成果，見證生活智慧科技產品創作在國小扎根的可能。

教育局表示，「成就每一個孩子」為12年國民基本教育的願景，為孩子裝上創意思潮的翅膀，成就未來創意生活家則是教育的更高理念，創造力資優以跨校服務理念，採系統性及架構性課程，扎根學生的程式能力，培育問題解決的探究力，讓創意思考成為學習的習慣，且突破學籍限制，這些小小創造力研究者中，有來自偏鄉小校，也有來自都會區，共同學習激盪中，已逐漸彌平城鄉的學習落差，見證只要有心是可以跨越城鄉差異的鴻溝。

善化國小創造力資優方案課程是以「創意綠能科技」為主題，從創意思考工具的實作與運用、綠能(太陽能、水能、風能)基礎模組的體驗，到程式機器人、仿生獸、停格動畫以及綠能手作設計等，本次發表將展現學生動畫創作、學生透過mblcok程式語言控制mbot機器人，並運用各式傳感器元件開發綠能創意產品。例如我的追日綠能水族箱、自動感應的柵欄、風車和吹泡泡機、智能生活屋等。



安順國小透過PBL探究學習並整合團隊創意，規劃新永順樓建築設計夢想藍圖，以輕鬆玩轉各項新科技的方式逐步實現與打造未來校園的夢想雛形。課程包含利用Microbit打造PM2.5偵測機器人、雷射雕刻創造校園大時鐘、Mbot校園導覽車、浮空投影技術實現國際會議室及Tello無人機體驗無人合作社物流服務等，透過這五個專題，模擬縮小版的未來校園，讓想像不僅僅是想像。

永康區復興國小透過5C營隊活動和ASKP課程設計，以「機械手臂」和「AI仿生」為課程設計主軸，激發個人創意和團隊合作能力，目前發展出「機械手臂」、「CODING不插電機器人」、「仿生趣-撲翼鳥」及「雲山仿生-魔獸與螢火蟲」四大主題，還有學生的個人作品秀，包括：智慧公園、自製迷宮、蛙鳴四起、廢柴機器人等現場成果展示，讓所有學生都能「動手做、用心想、仿生趣、玩創意」，為台南市培養無限創造力的明日之星。

樹林國小穿梭在中西區的幾座老街中，創作一系列互動程式遊戲，讓遊客透過迷宮遊戲找到具有意義的標的，並讓學生體驗藍晒圖2D與3D的轉化，回到1932年的林百貨場景，認識陳德聚堂的古蹟特色，在正隆布行中體驗阿嬤時代大紅花布的時髦，昭安理髮廳的舊式剪具，以及繡莊的文化意象圖騰。建置學生創造力思維與系統性邏輯，累積學生文化探究與程式設計能量，作為行銷基礎。