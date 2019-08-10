「2019 六都電競爭霸戰」代表賽台南開打　市府樂見電競產業發展

▲「2019六都電競爭霸戰」代表賽，8月10日登場，台南市體育處林義順處長，代表台南市政府出席勉勵台南電競選手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由《上報》與Garena公司共同主辦，中華電信掛名贊助，台南市政府擔任指導單位的「2019六都電競爭霸戰」代表賽，8月10日登場，台南市體育處林義順處長，代表台南市政府出席勉勵台南電競選手，樂見電競運動的發展有助於帶動數位內容、遊戲產業及高規格筆電的相關產業在台南的蓬勃發展。





林義順處長指出，2018年雅加達亞運將電競列為示範賽，下一屆2022年杭州亞運也將電競列為正式比賽項目，顯見電競運動愈來愈活躍並受到各方的矚目，希望整個社會能夠因為參賽選手的傑出表現，漸漸改變對電競的觀感，電競運動相關產業也更趨發展繁榮。





台灣電競代表隊已在2018年雅加達亞運的示範賽取得亞運賽資格，下一屆2022杭州亞運已將電競正式列入比賽，而國內的六都電競爭霸戰來到第3屆，去年賽事期間的直播平台最高創造392萬人次總瀏覽量，同時在線觀看人數也達到10萬5475人，成為台灣電競賽事的招牌活動，更加肯定電競產業的未來。

2019年報名參賽隊伍高達355隊，台南市代表隊決賽是從8月5日進行到10日，冠軍隊於今日出線代表台南出戰，總冠軍賽將於8月24日至25日於台北登場，屆時留名「稱霸六都」的電競隊伍將會揭曉。



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