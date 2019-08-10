阿姨我要吃魚眼睛...姪女要求嚇壞她：有聽錯嗎　老饕批「不識貨」：是精髓

▲原PO姪女要求吃魚眼睛，她嚇傻。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

許多人喜歡吃魚，魚肉、魚尾、魚頭都有人喜歡，更有人獨鍾「魚眼睛」。然而，一名網友就在臉書發文寫道，吃飯時，姪女指著魚眼睛告訴她，「阿姨，我要吃眼睛」，讓原PO當場嚇傻，看著姊姊驚呼，「剛剛有聽錯嗎？」不少網友看了原PO的文後，認為她不識貨，紛紛留言「這小孩懂吃啊！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文寫道，「剛剛我姪女指著魚眼睛跟我說，『阿姨我要吃眼睛。』」原PO當場嚇傻，驚恐的看著姊姊問道，「剛剛有聽錯嗎？她要吃眼睛...」，事後原PO還驚魂未定的發文提問網友，「所以你們也喜歡吃眼睛嗎...」。

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文末原PO還提到，「對不起我真的不想批評，但我真的好害怕幫她挖，然後挖出來我姪女還閃亮亮看著我，然後她吃得很開心」。

這篇文章一出，不少網友看了後認為原PO非常不識貨，紛紛留言，「整條魚，眼睛才是精髓！」、「魚眼睛很好吃的，我和女兒都很愛」、「從小吃魚第一個夾的就是眼睛，到現在一樣愛吃」。

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