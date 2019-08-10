受託驗車被「祂」當賊...一碰手把爆暈！阿婆指牌位怒譙　他秒好驚呼：死人直

▲原PO受託到府牽車去驗，卻被「祂當賊」，但當阿婆到阿伯牌位前怒譙了一翻後，原PO就瞬間好轉，讓他直呼「死人直」。（圖／翻攝靈異公社）

記者陳韻如／綜合報導

一名機車從業人員在臉書分享了一輛檔車的故事，檔車的主人長年來總是準時到機車行驗車，後來他因病過世，車子就落到了太太的手中。但因太太牽不動車，後來的驗車便只好委託原PO到府牽車，但沒想到，原PO一碰到車，就開始暈眩，他只好請對方告知檔車主人他是來幫忙的，不是來偷車，對方聽完後，便到檔車主人牌位前一陣痛罵，說也奇怪，罵完後，原PO的頭就不暈了，也讓他不禁直喊「太神奇了」。

原PO在臉書社團《靈異公社》發文表示，自己是一名機車從業人員，也因此認識了一名長年總是準時報到驗車的阿伯。但後來阿伯因病過世，驗車的責任就落到了太太的手上。某日，阿婆來電委託原PO到府先車去檢驗，原PO也立刻就答應了，而牽車的當天是個晴天，原PO依約到了僅2分鐘路程的阿伯家。

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然而，一到阿伯家，就聽見阿婆的碎念「這樣也不是辦法，每年要保險，繳稅金，又佔位子，我早晚要把這台賣了。」原PO一邊聽著阿婆的碎念，一邊動手準備牽車，但當他一碰到手把坐上車，頭卻開始暈眩，「隨著路程越接近店內，頭居然越來越暈」。原PO強忍著不適做完檢驗，再把車騎回阿伯家。

一到阿伯家，原PO立刻詢問阿婆，「阿婆，妳有沒有燒香跟阿伯講，我要來牽去驗車的事？」隨後就將他發生的事情告訴阿婆，請她燒香跟阿伯說一聲，「我是來幫忙驗車，不是要來偷牽車的」，阿婆聽了便立刻跑到阿伯牌位前，接下來就是一陣痛罵。說也奇怪，當阿婆罵完後，原PO頭暈的感覺瞬間消失，就像沒發生過一樣。

阿婆隨後回到原PO面前，並告知原PO要賣車的事，而原PO則回應，「阿婆，我會等到妳問完阿伯同意了，我再來處理，你這樣我會怕啦...」幾個月過去，原PO幫阿婆找到了新買主，也再三確認阿伯真的有同意，才將車子過給下一任主人。這個離奇的經驗，也讓原PO不禁直呼，「這次算是有體會到人說『死人直，死人直』的感覺了吧」。

網友看完原PO的故事後，紛紛留言，「阿婆一定用罵的，阿公一定以前就常常被罵，好可愛的互動」、「留戀東西，但是阿婆好凶，阿伯怕怕」、「阿北表示：西高音啊！」

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