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社會 社會焦點 保障人權

潮牌老闆跳溪救2姪女！用盡全力把人推向岸　自己被大水沖走不幸溺斃

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記者陳雕文／新北報導

新北市4戶人家（3大6小）於本月11日相約到坪林露營，豈料下午遇上溪水暴漲，2名少女當場被大水沖走，其站在礁石的叔叔見狀，奮不顧身跳進水裡救人，用盡全力把2姪女推到岸邊，露營區業者迅速將她們拉起，但叔叔不幸被大水沖走，直到12日早上才被發現遺體。

▲▼遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲黃男遺體被帶上岸。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，一行人到《映像之旅露營區》住小木屋，案發當時，小朋友都下去玩水，大人們在岸上烤肉，場面歡樂，天氣也不錯，壓根想不到會遇上溪水暴漲。

大水迅速來襲，37歲的黃男趕緊下水拉住兒女，踏到礁石上待救，但黃男哥哥的一對女兒被沖走，黃見狀先安撫兒女，要他們不要亂動，接著跳下水要救小姪女，但溪水又強又急，他實在無法將人拉起，只好用盡全力將2姪女推向岸邊，犧牲自己...

直到12日早上7點10分，虎寮潭露營區靠近岸邊發現黃男的遺體，經由家屬確認身分，便將大體移至岸邊後。經查發現，罹難的黃男是網路潮牌服飾的老闆，臉書粉專自2013年創立以來，已累積66萬粉絲；潮流感十足的設計與親民的價格，深受年輕人喜愛。黃男6月時還發文感嘆「又老了一歲」，如今卻發生憾事，叫人不勝唏噓。

黃男出身自服飾業家族，父母從三重起家，後來黃詩文在五分埔商圈扎根，打響知名度後在各地展店，直到近年為了節省成本，陸續將實體店面（只剩桃園及台南還有實體店）收掉，把重心轉移到網拍。

▼消防隊到場救援。（圖／記者羅志華翻攝）

▲新北坪林映象之旅露營區5名遊客受困溪中，消防隊到場緊急救援。（圖／記者羅志華翻攝）

ET快訊
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潮牌老闆跳溪救2姪女！全力把人推向岸..自己被大水沖走不幸溺
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關鍵字：姪女,叔叔,溪水,暴漲,潮牌,shtick

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