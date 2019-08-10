清冰箱煮出超暗黑料理！鮭魚片黏「黃色謎樣物」泡湯中　嚇翻全網：這我不行

▲他清冰箱煮出超暗黑料理嚇翻全網。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

家裡食材買太多，想要幫忙消耗，但煮成這樣食慾都沒了！一名網友因為媽媽買了太多鮭魚片，於是他想到可以煮成鮭魚玉米濃湯來消耗，但沒想到，他直接將整片鮭魚丟入湯中，煮出來的成品，湯是湯、玉米是玉米、鮭魚是鮭魚，宛如「一隻在泡澡的鮭魚」，讓不少網友看了全驚呆，「好恐怖...」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出一張照片寫道，「我媽買太多想說幫忙吃幾片，煎個魚找不到家裡油放哪，只好來個鮭魚玉米濃湯，結果煮出來超不合群整個就像『鮭魚、玉米、濃湯』」。

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透過照片可以看到，原PO煮的「鮭魚玉米濃湯」鮭魚整片完好如初的泡在湯中，上方還沾有一坨坨黃黃的玉米粒，讓人看了食慾全消，而原PO也忍不住自嘲，「像一隻在泡澡的鮭魚」。

原PO的料理照一曝光，不少網友看了紛紛作嘔，「起來很像噴（餿水），我看到的話我連碰都不會碰！就很噁心」、「這根本黑暗料理！太可怕了！」、「這我不行，料理太黑暗了」

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