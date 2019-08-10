私菸案邱國正下重手！永和警衛室近20名特勤遭調職處分

▲國家安全局局長邱國正。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔣婕妤、林銘翰／台北報導

國安私菸案持續延燒，曾公開宣示會「下重手」的新任國安局長邱國正，傳出在近日已出重手，首波有近20名永和警衛室特勤幹部及官員遭到調職處分，人事命令將於近日陸續生效。

根據《自由時報》報導，有軍方官員10日證實，國安局是在日前向國防部提出一份建議回軍任職名單，要讓此次在國安私菸案中有參與團購私菸丶或是知情並未阻止私菸行為的永和警衛室高階幹部及特勤幕僚人員，回到原軍種單位任職，國防部在收到建議名單之後，也以最速件處理，並且一一轉由陸海空軍司令部處理後續人事作業。

該軍方人士還表示，永和警衛室是執行總統維安的特勤任務編組單位，任務編制人員超過百人以上，首波遭到調職的人員近20人，已達永和警衛室現有人的5分之1左右，但國安局先前清查出永和警衛室共有49人涉案，預料本月中旬過後，還會有第二波的調職名單。

對此國安局回應，國安局全般考量個人權益丶紀律維護，均以維安工作正常運作為著眼，請社會各界務必平衡看待，以利本案於司法及行政雙軌處理中依序進行。

國防部發言人史順文則表示，國防部將配合國安局作業，依照國安局提出之名單，按照其軍種及專長做後續安排。

史順文說，調職名單仍要以國安局公布的內容為準，國防部會按照國安局所提之名單做後續的任職派遣。