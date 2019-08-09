影／氣象局解除利奇馬陸警　國防部：持續掌握即時應變

▲氣象局解除利奇馬陸上颱風警報，國防部災害應變中心降為二級開設。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

利奇馬颱風持續北上往大陸方向前進，中央氣象局於9日晚間8時30分宣布解除全島、馬祖陸上警報。國防部表示，隨著利奇馬颱風逐漸遠離，國防部災害應變中心已降為二級開設；馬防部及東引指揮部仍為一級開設；第三作戰區部分則維持預置兵力及二級開設。

國防部指出， 第三作戰區（宜蘭、新北）目前預置兵力現況為9處196人、各式裝備2類27項，待10日返回駐地後，調整為常態開設。

國防部強調，依據中央氣象局研判，受西南風影響，未來2日中南部須留意強降雨發生，國軍隨時掌握颱風後續發展及各地降雨情勢，絲毫不鬆懈，以完善災防準備，善盡保國衛民職責。

▲氣象局解除利奇馬陸上颱風警報，國防部災害應變中心降為二級開設。（圖／國防部提供）



根據颱風警報資訊顯示，利奇馬目前位於台北的北方約 280 公里的海面上，正以每小時17公里速度向西北進行，台灣本島已脫離暴風圈，馬祖威脅亦已降低，對台灣北部海面及台灣海峽北部仍構成威脅，預計此颱風未來強度有減弱的趨勢。

氣象局簡正謝明昌表示，預計海警到周六上午前後有機會脫離。他指出，利奇馬11日將沿著中國大陸東部沿岸北上，13日以後進入東北，強度會逐漸減弱，10至14日水氣帶影響大陸東半部，14日有機會登陸大陸，影響沿岸地區天氣情形。