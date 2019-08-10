洪秀柱挑戰王定宇　KMT屏東縣黨部書記長林育先：好棋！

▲國民黨前主席洪秀柱與當年屏東縣黨部書記長林育先合影。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨前主席洪秀柱有意到台南市艱困選區，挑戰現任立委王定宇，引起討論；洪擔任主席時擔任屏東縣黨部書記長的林育先獲悉後表示，洪秀柱一旦參選，是深藍的色彩對決台獨形象鮮明的王定宇，必定話題不斷，成為焦點，且帶動南部泛藍系統的士氣。

現任屏東縣林姓宗親會副理事長的林育先說，洪秀柱過去在黨主席任內，提倡「用壯育青」，這次參選更呼籲黨中央，重用有戰鬥力、有專業、有論述力的優秀青年，把不分區席次讓給他們，讓他們去歷練，她願意用盡最後的力量，為黨開疆闢土，這樣無私的精神，堪稱藍軍表率。

他表示，2020年總統與立委選舉，對藍軍來說，至關重要，對中華民國來說，更是生死存亡之戰，民進黨執政，對國民黨及特定團體、對軍公教警消退休權益，無情的清算鬥爭，經濟蕭條，人民生活不好過，雖然，2018年人民用選票給民進黨一次的教訓，但真正要能改變台灣的困境，唯有明年選舉讓民進黨下架，才能讓台灣改變困境，進步向前。

林育先指出，率真敢言，勇於承擔，是洪秀柱從政以來，始終如一的形象，雖然歷經換柱事件，也許有些遺憾，但她始終不願離開她熱愛的政黨，而是捲起袖子，腳踏實地為黨奉獻，在黨主席任內，力行用壯育青政策，推行青年參政的武林計畫，當時參與的青年黨員同志，也在2018年地方選舉，大放異彩，當選多位縣市議員、鄉鎮市民代表、村里長等，卸任後，成立中華青雁和平教育基金會，更致力於兩岸和平交流、青年教育，為台灣找出路，為台灣青年找未來。

他說，洪秀柱這種無私奉獻的精神，讓人感動，也在黨內紛爭不斷的現在，為黨注入希望與活力，一旦國民黨徵召洪秀柱參選，挑戰艱困選區，必定可以凝聚藍軍士氣，努力為黨搶下一席區域立委，讓藍軍在國會更有戰力。