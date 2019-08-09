親征台南選立委！洪秀柱戰王定宇　國民黨：有人選了要再評估

▲洪秀柱、王定宇。（圖／記者林敬旻攝、ETtoday攝影中心）



記者邱茀濱／綜合報導

前國民黨主席洪秀柱日前表態將參選立委，並已將戶籍遷到台南市東區，挑戰民進黨立委王定宇的連任之路。國民黨組發會主委李哲華卻說，對洪秀柱願為黨付出的精神表示敬佩，不過台南市黨部目前已有規劃人選，將審慎評估。

洪秀柱準備投入台南市第6選區的立委選戰，國民黨台南市黨部主委謝龍介聽到消息時也嚇一跳，並佩服她的勇氣，但他指出，市黨部原本已規劃好徵召人選要送黨中央，要等中央開會討論確定後公布。

至於是否會徵召洪秀柱，李哲華則稱，台南市黨部目前已有規劃人選，那還須讓黨部審慎評估該如何整合在地反對民進黨的力量。此外，洪秀柱9日受訪時表示，她以這把老骨頭開疆擴土，「我們真的希望所有艱困選區，所有資深的有資歷的不妨都下來，給年輕人做個示範」。

洪秀柱表示，當初發生「換柱」確實有遺憾，可是沒怨恨，因為本來不是她原本規劃的路，但命運掌握在手裡面，如果說出來是為了更重要的目標，真的希望所有艱困選區，所有資深的有資歷的不妨都下來，給年輕人做個示範。

至於是否希望黨主席吳敦義下來？洪秀柱說，「黨主席有他個人考量跟顧慮」，這是勉強不得，但是她希望不分區立委多數席次讓給年輕、有戰力、有論述能力的年輕人，讓年輕人學習如何打仗，這是一個歷練，是培養人才途徑。

針對外界質疑高雄市長韓國瑜恐成為「換柱2.0」，洪秀柱說，韓國瑜跟她某些地方很像，某些不像，如果陣前換將，國民黨就崩盤了，因此完全不可能再發生這種事。

▼洪秀柱回應媒體台南立委選舉事件。（圖／記者宋良義攝）

