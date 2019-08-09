洪秀柱參選台南立委「為黨開疆闢土」　謝龍介：嚇一跳

▲洪秀柱決定參選台南立委。（圖／記者宋良義攝）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨前主席洪秀柱宣布參選立委，且已將戶籍遷到台南市東區，挑戰現任立委王定宇，她表示，希望藉由這次的參選帶動國民黨整體士氣。對此國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，聽到消息時也嚇一跳，並佩服她的勇氣，但市黨部原本已規劃好徵召人選要送黨中央，要等中央開會討論確定後公布。

洪秀柱不僅證實已把戶籍遷到台南東區，9日凌晨還在臉書感性寫道「我希望本黨可以重用有戰鬥力、有專業、有論述能力的優秀青年，把不分區的席次讓給他們，讓他們去歷練。而我，願意用盡最後的力量為黨開疆闢土。」

謝龍介表示，已經兩年沒有見過洪秀柱，洪秀柱的辦公室主任已經跟他通過電話，柱柱姐已經準備好了，如果說台南市黨部找不到人，她都準備好了，市黨部這邊如果有要報名，可以趕快報名給黨中央，市黨部這邊會再跟當事人談一下，再併陳給黨中央。

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，對於洪秀柱參選有嚇到，但佩服。（圖／記者林悅翻攝）



謝龍介說，對於柱柱姐的決定很驚訝，也很感動，柱柱姐能夠到艱困選區來，但也感到很不捨，聽到柱柱姐遷戶籍下來，對於士氣提升也很有幫助。

資深媒體人唐湘龍對於洪秀柱參選台南評論表示，認識洪秀柱很久了，對方很正向、陽光，即使2016年發生「換柱事件」，仍沒離開國民黨；縱使在黨主席選舉輸給吳敦義，還是在留在國民黨，為信念而奮鬥，她在國民黨已被邊緣化，大老也排不上，卻願意到台南選立委，謝龍介都不會贏，她去台南參選要贏很難，但洪秀柱就是一根蠟燭，把自己燒乾，要去挑戰王定宇，太委屈洪秀柱。

至於是否會徵召洪秀柱，國民黨組發會主委李哲華則稱，對洪秀柱願為黨付出的精神表示敬佩，但台南市黨部目前已有規劃人選，還須讓黨部審慎評估該如何整合在地反對民進黨的力量，討論確定後會再公布結果。