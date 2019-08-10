洪秀柱宣布參選台南立委！韓國瑜嘴上不說　臉書卻留言大讚：巾幗不讓鬚眉！

▲洪秀柱宣布參選台南立委，「為黨開疆闢土」。（圖／記者宋良義攝）

地方中心／綜合報導

國民黨前主席洪秀柱宣布參選立委，且已將戶籍遷到台南市東區，挑戰現任立委王定宇，她表示，希望藉由這次的參選帶動國民黨整體士氣。對此，國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜雖對外沒有發表意見，但他在洪秀柱的臉書上留言稱讚，「洪主席巾幗不讓鬚眉！」也希望國民黨能夠有更多的「英雌豪傑跳出來挑戰艱困選區」。

洪秀柱9日在臉書寫下，「我希望本黨可以重用有戰鬥力、有專業、有論述能力的優秀青年，把不分區的席次讓給他們，讓他們去歷練。而我，願意用盡最後的力量為黨開疆闢土。」引起網友熱議。

對此，韓國瑜對外並沒有表示任何意見，但他選擇在洪秀柱的臉書上留言，「洪主席巾幗不讓鬚眉！所謂狹路相逢勇者勝，希望我黨有更多英雌豪傑跳出來挑戰艱困選區，齊心協力重返執政！一起為中華民國、拼了！」

▲韓國瑜在洪秀柱發文底下留言大讚「巾幗不讓鬚眉」。（圖／翻攝洪秀柱臉書）

韓國瑜的留言一出，立刻引來大批支持者的讚賞，紛紛留言「這才是國黨的未來，寄望未來韓能改革國黨，要有戰力，要用年輕人。」、「藍軍加油！要有志氣，不要和那幫政治污穢喬來喬去，為了人民更好生活勇敢向前衝」、「就是這把勁，為了國家，為了我們的下一代，我們必須拼了」。