馬祖憂自由行影響小三通　縣長劉增應12日赴北京會劉結一

▲連江縣長劉增應、連江縣議長張永江、立委陳雪生2018年一同拜會國台辦主任劉結一。（圖／國台辦）

記者蔡紹堅／福州報導

連江縣立委陳雪生7日搭機赴陸拜會福建省、福州市官員，就陸方暫停陸客赴台自由行做協調，並促請對岸將「大三通」與金馬「小三通」做區隔。此外，先前曾傳陸方9月將暫停小三通，消息雖被多方指為誤傳，但馬祖仍相當關切，連江縣長劉增應預計於12日率團赴北京，拜會國台辦主任劉結一會。

陳雪生此次赴陸，主要為了查證陸客來台旅遊管制的傳言，包含大陸團客9月起採全額量管制，以及陸客小三通9月起全面暫停。他表示，金馬澎小三通若暫停，會對金馬澎旅遊市場將造成很大衝擊，「小三通旅遊及經貿互動對金馬發展及提振觀光至為重要。」

▼馬祖與馬尾小三通新航線今年5月開通，馬尾當時舉辦「萬人遊馬祖」活動。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

除了查證以外，陳雪生也將促請對岸將「大三通」與「小三通」做區隔，他指出，金馬小三通為兩岸和平先鋒，具歷史意義，開啟交流大門以來，為兩岸互動建立良好基礎，並開創先行先試模式，因此陸客金馬小三通自由行及團遊，應與大三通區隔。

陳雪生還說，連江縣長劉增應、議長張永江也相當關切陸客自由行、馬祖小三通的未來動向，若無變故，縣長、議長與他預計於12日赴北京，與國台辦主任劉結一協商。

此外，金門副縣長黃怡凱5日也登陸與廈門就小三通議題會談，並提到，希望廈門基於「金廈一體」，向相關部門爭取區隔「大三通」與「小三通」，以利金門觀光產業持續發展。

▼連江縣長劉增應（左）、金門縣長楊鎮浯（中）、立委陳雪生（右）出席廈門海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）