大陸警告國泰航空　禁止「反送中機師」飛越大陸領空

▲大陸民航局禁止國泰航空「反送中機師」飛越大陸領空。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

大陸民用航空局就香港「反送中」運動向香港國泰航空公司施壓，今天宣布向國泰航空發出重大航空安全風險警示，禁止參與反送中運動的人員，執飛至大陸或飛越大陸領空的航班。

大陸民航局在其官方網站公布，針對國泰航空近期在多起事件中暴露出的安全風險及隱患，民航局向國泰航空發出重大航空安全風險警示，近期，國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客資訊等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成了惡劣的社會影響，增加了香港至中國大陸的輸入性航空安全風險。

公布指出，本著對安全隱患零容忍的原則，為維護航空運輸秩序，切實保護旅客安全，防範航空活動對空中、地面和水面第三人發生損害，民航局在安全風險警示中，對國泰航空明確提出3點要求：

一是自2019年8月10日零時起，對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，立即停止其執飛內地（中國大陸）航班或執行與內地航空運輸活動相關的一切職務活動。

二是自2019年8月11日零時起，向其在內地的運行合格審定機構報送所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身分資訊，未經審核通過，不予接收該航班。

三是於2019年8月15日零時前，向其在大陸的運行合格審定機構報送公司加強內部管控、提升飛行安全和安保水準的措施方案。

據公布，大陸民航局下一步將視國泰航空對上述警示要求的執行情況，依法依規監管處置。此外，民航局已責成民航中南地區管理局行政約見了香港國泰航空。大陸媒體廣泛報導了民航局的公布內容，其中環球網形容民航局此舉是對國泰航空「亮劍」、「暴力機師立即停飛」。

在「反送中」運動中，親泛民主派的國泰航空工會也曾呼籲成員在機場參加反修例集會，以及參加罷工，7月28日，大批反對修訂逃犯條例的示威者在上環和西環與警方爆發衝突，有45人被捕，包括國泰航空機師廖頌賢；當局其後起訴各人，法庭禁止大部分人在保釋期間離境，但准許廖頌賢離境，原因與其執行飛行工作有關。廖頌賢事件之後，國泰航空內部又有人針對性地洩露搭乘公司航班的警察訊息。

▲國泰航空9日發出聲明擁護「一國兩制」。（圖／翻攝觀察者網）



但是國泰航空9日上午發出聲明強調，國泰航空一貫支持「一國兩制」及承認香港乃中國的一部分。「部份員工的個人行為並不代表公司立場，國泰集團非常珍視在香港和中國內地發展業務的機會，擁護「一國兩制」。

