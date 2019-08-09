寄血衣給駐台港辦「挺反送中」涉恐嚇　靜宜大三生林致宇收傳喚通知書

▲林致宇寄了含有「道具血衣、冥紙、信件」的包裹給駐台港辦，卻挨告。（合成圖／翻攝自林致宇臉書）

記者柯振中／台北報導

靜宜大學3年級學生林致宇日前不滿香港「反送中」事件，寄了一包含有「道具血衣、冥紙、信件」的包裹到香港駐台灣經濟貿易文化辦事處（下稱駐台港辦），不久後卻接到「駐台港辦提出告訴」的通知。林致宇9日表示，稍早已收到信義分局的通知書，10日上午10點將到案說明，訊前將召開記者會。

林致宇指出，本人日前基於表達對香港反送中事件的不滿，向駐台港辦寄出包裹，包裹內含有道具血衣、冥紙及主旨為「元朗事件及後續港府的鎮壓手段令諸多台灣人不滿且憤怒」的郵件。

包裹寄出後，林致宇7日傍晚接到台北市警局三張犁派出所的通知，「告知本人『駐台港辦已對本人提出告訴』，要求到案說明。」

對此，林致宇9日在FB上表示，自己因為寄送包裹的事件，被駐台港辦提告恐嚇罪，稍早已收到信義警分局的傳喚通知書，10日上午10點將到案說明，到案說明前，他將舉行訊前記者會，詳細說明案情、回應港府新聞處的聲明，且會提供完整新聞稿。

▼林致宇寄了包裹到駐台港辦。

對於這起事件，香港經濟貿易文化辦事處（台灣）回應，經貿文辦於八月六日下午收到包裹，內附具名信函、一件用紅色油漆做成的「血衣」及拜祭用金箔紙。信函認為若在香港的衝突不快速平息，經貿文辦將會面對最激進甚至暴力、非理性的手段。

文化辦事處提到，信函亦聲稱已有黑客（駭客）竊取經貿文辦所有職員的個人資料，並指出經貿文辦在收到該函件後「應該要明白事情的嚴重性，以確保HKETCO所有職員在台灣的自身安危」。

文化辦事處說明，由於信件內容及有關物品具明顯威嚇意味，我們必須向台灣警方通報，以保障辦事處人員的人身安全，經貿文辦並無對有關人士向警方或檢察機關提出控告，「據我們了解，台灣警方現正就事件展開調查，並會根據台灣法例跟進事件。」

文化辦事處強調，經貿文辦重申，一直尊重民眾表達意見的自由，並會繼續向香港當局轉達台灣各界就香港事宜向經貿文辦表達的意見。

林致宇目前擔任教育部課程審議會委員、前任北區反課綱高校聯盟論述組發言人，曾說出「慰安婦是性工作者」、「唐宋八大家是造神」、「余光中沒資格被稱作文人」等言論，受到外界議論。

▼香港經濟貿易文化辦事處（台灣）的澄清聲明。（圖／翻攝自香港特別行政區政府）