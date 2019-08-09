港府提「撐企業、保就業」　林鄭月娥：8/13恢復行政會議

▲香港特首林鄭月娥宣布8月13日恢復行政會議。（圖／翻攝微博@環球網）

記者曾俊豪／北京報導

香港特首林鄭月娥今（9日）下午再次召開記者會，她表示香港正處於內憂外患的境地，希望立即停止任何暴力行為，並呼籲各界放下分歧、減少對立，讓香港社會盡快恢復正常秩序。林鄭月娥同時宣布，8月13日港府將恢復行政會議。

《澎湃新聞》報導，在記者會前，林鄭月娥已先主持跨界別會議，香港商會、零售、金融、銀行等不同界別代表共33人出席。會後，她聯同財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華和商界代表在行政長官辦公室召開記者會。

林鄭月娥表示，現在政府所有精力、實時要做的目的，是要停止相當廣泛的暴力，「到停止暴力之後，會有很多後續事項需要進一步處理，無論是處理社會紛爭、深層次矛盾等，特首都有責任去處理，但目前最重要的是平息紛爭。」

▲香港反送中示威。（圖／路透社）

她指出，香港處於外憂內患的境地，外憂包括中美貿易摩擦，內患是近期持續兩個月的示威，而與會人士均同意，應該停止現階段非常嚴重的暴力行為，並呼籲「不要參與不定時、不定點的暴力示威行為，減少社會分歧、放下對立。」

林鄭月娥還提到，希望商界發揮同舟共濟的精神，為租戶提供適切的支持，並同時宣佈8月13日提前恢復行政會議，盡快制定措施緩解民生和就業等問題。

至於香港經濟情況，財政司司長陳茂波則表示，港府研究的措施是「撐企業」和「保就業」來恢復市民的信心；其中，「撐企業」主要針對中小型企業，一是要減輕經營負擔，二是要提供資金週轉支持，三是要協助找尋商機。

▲香港網友發起「萬人接機」集會。（圖／達志影像／美聯社）