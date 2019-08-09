與男友吵架負氣出走！22歲女颱風夜全身濕「憂鬱蹲超商」　警助返家

▲曾姓女子8日晚間疑因與男友爭吵負氣離家，員警在北橫超商前發現混身濕透蹲坐在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓女子8日晚間蹲坐在大溪通往北橫偏僻超商前，巡邏員警執行颱風巡檢勤務發現女子渾身濕透，詢問後才知道曾姓女子疑似與男友爭吵後負氣離家，因臨時離家未帶傘具遭強風豪雨淋濕，員警確認其身分後帶回派出所暫時安置，並通知其家人領回，避免上演女子颱風夜出走記。

桃園市警局大溪分局百吉派出所所長楊吉祥與員警謝昕昊8日晚間7時許，執行颱風巡檢勤務，行經大溪區復興路二段通往台7線北橫一家超商前，發現女子蹲坐在地上，精神委靡不振，身上衣物皆被大雨淋濕，又逢利奇馬颱風侵台前夕，員警擔心女子發生意外，帶回派出所休息並通知其家人。

▲曾姓女子8日晚間疑因心情不佳負氣出走，員警帶回通知家人到派出所領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

所長楊吉祥指出，22歲的曾姓女子因與男友爭吵，8日上午10時許負氣離家，獨自搭車到大溪區，徒步沿著往北橫公路，因強風豪雨淋濕，體力不繼下才蹲坐超商前，身上無證件也未攜帶行動電話，警方以M-POLICE人臉辨識多次皆無所獲，原以為是轄區居民，詢問守望相助隊、里長後皆表示未見過女子，員警以熱茶接待，女子才說自子姓曾與住家電話，警方通知其兄長到派出所將女子帶回。

曾女哥哥透露，曾女與男友有感情問題，情緒不太穩定，平常不太說話，也曾求助過醫師，這次突然離家出走流落山區，還好經百吉派出所及時相助未釀成不幸，感謝員警熱心協助，沒讓曾女發生意外。

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