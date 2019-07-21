女子袋棍球代表隊將遠征加拿大　17成員有14名來自台東

▲▼台東縣長饒慶鈴親臨記者會現場為選手加油並頒授參賽別針。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

球員陣容絕大多由台東女兒組成的中華台北袋棍球女子代表隊，即將在7月27日出征加拿大參加「2019 女子U19世界錦標賽」，21日在台東市娜路彎大酒店舉行記者會，現場除選手分享訓練趣事、家長代表贈物之外，台東縣長饒慶鈴親臨現場為選手加油並頒授參賽別針，期許發揮最佳表現。

為了增進彼此士氣與信心，隊上多位分別具有台東阿美族、布農族、卑南族與排灣族血統的球員，特別號召大家準備了融合部落風格的「喊聲表演」，展現隊友間有如手足的情誼。

台東縣長饒慶鈴在會中為中華台北代表隊選手頒授參賽別針。她表示，袋棍球運動從5年前在公東高工扎根成長，講究智力與團隊精神，台東孩子具有運動天份，未來會鼓勵台東各校推廣更多元的運動，也希望中華臺北女子袋棍球隊此行能夠發揮平日訓練成果，奪得冠軍杯載譽歸國。

中華台北女子袋棍球代表隊於年初成軍，成員計17人，各來自台東、基隆及桃園，其中有14位為台東學子。

錦標賽將在8月1日至8月10日於加拿大安大略省舉辦，含我隊在內共有二十二支隊伍參加，中華台北女子隊首三場賽事分別對上墨西哥、愛爾蘭與捷克勁旅。

▲隊上阿美族、布農族、卑南族與排灣族血統的球員，準備了融合部落風格的「喊聲表演」，展現隊友間有如手足的情誼。

隊長林怡萱表示，首次前進U19世界盃，大家難掩興奮與緊張，但是仍希望每一位隊友把握這次最高賽事、士氣高漲的機會，在場上穩穩地做到教練的要求、打出水準，不辜負自我以及親友的期待。

袋棍球運動協會指出，中華民國袋棍球運動協會自2014年於台東公東高工扎根，不只培訓球員技術，更強調球員的正向態度養成、彼此在場上與場下的提攜與扶持，目前已在北、中、東多所小學、中學與大專院校發展。

繼男子代表隊於2016年初成立後，女子袋棍球於同年八月體驗營起步， 開始頻繁參與海內外多場交流賽事。經過三年耕耘與賽事經驗，中華臺北女子袋棍球代表隊於今年一月成軍，由17位選手組成，憑著堅韌毅力於今年首場海外賽事「2019大中華盃袋棍球錦標賽」奪下冠軍。