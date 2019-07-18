　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女超商上完廁所忘了帶走手機　貪心男「只擁有2小時」就被抓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蔡姓女子17日在楊梅區某超商上廁所時遺失手機，員警2小時內尋獲歸還。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡姓女子17日在楊梅區某超商上廁所時遺失手機，員警2小時內尋獲歸還。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓女子17日上午在楊梅區楊湖路超商上廁所後，卻將手機遺忘在廁所內，事後想起再折回超商卻發現早已不翼而飛，急得向簽巡邏箱的員警求助，警方耗費2小時比對超商與路口監視器，確認被一名男子拾獲，迅速找到男子取回蔡女手機，但男子則涉嫌侵占已另案偵辦。

楊梅警分局上湖派出所所長鄒安晴、警員謝惠程17日晚間8時左右，在楊湖路三段某超商ATM巡邏簽到時，蔡姓女子急忙上前尋求協助，員警安撫蔡女情緒，蔡女說，下午在超商消費後上廁所，卻將手機遺忘在化妝室，因平時需使用手機工作，手機內有重要聯絡資訊，如今手機遺失非常不方便，折返超商卻已找不到，希望員警協助找回手機。

員警立即調閱超商與路口監視器，比對蔡女離去後，進出超商可疑人、車，耗費約2小時，終於找到拾獲手機的男子，但男子則涉嫌侵占罪嫌，警方則另案移送偵辦。

蔡女對警方能在2小時內找回手機，驚人的效率與服務熱忱印象深刻，最重要的資料都沒有被刪除，對警方感謝再三；警方則呼籲，民眾若拾獲遺失物應立即報警處理，勿存心存貪念以免觸法。

【更多新聞】

►約女網友摩鐵開房間！壞壞男趁她洗澡翻褲裙　偷走4500元

►幫買宵夜「落入狼套」！女遭同事拖進屋性侵得逞　崩潰驗傷提告

►車速忽快忽慢遭攔查！桃園男抓狂「水桶攻擊」　警噴辣椒水制不住
 

ET快訊
社長證實收過「殺人信件」！京都動畫縱火16死、10人心肺停止
5女去他家床戰失蹤！警2月後在恐怖哥家「後院挖出乾屍骨」
蔡依林辣曬中空裝「水滴胸型」被看光！釣出阿信示愛　粉絲嗨：好

關鍵字：女子,超商,遺失手機,警尋獲歸還

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高市長選舉「韓國瑜讓5萬票」　組頭還沒收錢就被抓…判3個月

女喊「分手」聲請保護令才1天　他埋伏停車場魚刀猛刺穿肺奪命

男子偷機車違規遭攔不停「狂催油門」　跑給警察追自摔GG...

硬碰硬！北宜公路兩大貨車對撞　疑閃公路局掃街車肇事

女超商上完廁所忘了帶走手機　貪心男「只擁有2小時」就被抓

車速忽快忽慢遭攔查！桃園男抓狂「水桶攻擊」　警噴辣椒水制不住

老婆跟人走出摩鐵...綠帽夫撂5人「拿電擊棒」圍剿抓姦　小王被打得滿臉血

誆印度王子轉世開房聊佛法　假喇嘛「札西德勒」性侵2女逃15年

好貴喔！ 管委會主委飆口頭禪「俗辣」2字　法院判罰30萬

天氣太熱吃麵要求開冷氣「加收30元」掀網戰　店家也委屈：事先說好了

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

高市長選舉「韓國瑜讓5萬票」　組頭還沒收錢就被抓…判3個月

女喊「分手」聲請保護令才1天　他埋伏停車場魚刀猛刺穿肺奪命

男子偷機車違規遭攔不停「狂催油門」　跑給警察追自摔GG...

硬碰硬！北宜公路兩大貨車對撞　疑閃公路局掃街車肇事

女超商上完廁所忘了帶走手機　貪心男「只擁有2小時」就被抓

車速忽快忽慢遭攔查！桃園男抓狂「水桶攻擊」　警噴辣椒水制不住

老婆跟人走出摩鐵...綠帽夫撂5人「拿電擊棒」圍剿抓姦　小王被打得滿臉血

誆印度王子轉世開房聊佛法　假喇嘛「札西德勒」性侵2女逃15年

好貴喔！ 管委會主委飆口頭禪「俗辣」2字　法院判罰30萬

天氣太熱吃麵要求開冷氣「加收30元」掀網戰　店家也委屈：事先說好了

【汪喵冷知識】叫名字叫不來？ 原來牠們的世界沒有「名字」

馬大偉解盤／教士@馬林魚 「拆」莊買馬林魚不讓分

誰是高雄市長接班人　朱立倫錄短片喊「請多支持李四川」

群創3天買回4.3萬張庫藏股　累計股數達0.43%

瓊斯盃／中華白抗日惜敗　日本藍白雙宰

高市長選舉「韓國瑜讓5萬票」　組頭還沒收錢就被抓…判3個月

黑猩猩一起看電影變麻吉！　研究揭「情感建立」演化起源

黃偉哲攜手型男主廚送愛　籲各界迴響讓愛心不孤單

印尼公開賽／廖蘇配遭地主直落二無緣8強　台將雙打全淘汰

「最萌身高差」　綠衫軍231公分巨神兵爭取雙向合約

17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」　5男嚇丟包！檢今相驗遺體釐清死因

社會熱門新聞

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵..

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉..

女持利剪砍人還狂笑　被害女背部..

台鐵善化=隆田死亡事故　影響5..

2少女賣身換宿...與2男「先..

女背嫩嬰...狠男轉身猛巴頭！..

教召未到！男辯「媽忘了」慘遭送..

17歲猝死少女起底　生母崩潰：..

冰箱放乳白液體！她勾人夫裝善良..

他兼差送羊奶遭撞飛亡！3子女一..

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…..

防颱設備奪命　19歲男「撞上抽..

「誰叫老婆硬要生」孩子在母懷裡..

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲..

更多熱門

相關新聞

好運加倍！「巨無霸乖乖」驚喜現身　小7獨賣中元普渡必備

今年8月15日就是一年一度的中元節，為迎接台灣最重要的民俗節日之一，各大超商、量販已動員備戰，不僅推出一系列優惠活動，更攜手廠商獨家推出中元節創意商品。其中，小7今年更推出「拜大包」系列商品，並首創將經典乖乖放大，預計將吸引網友打卡潮。

萌柴坐超商「員工休息室」等店員

妹見前男友帶新歡　哥不捨狂打險害2命

小7與1919食物銀行啟動「雙」認捐公益活動

帶土鵝去散步　超商變粉絲見面會

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 花木蘭 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

10年過去「母子變父女」萬人讚嘆

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面