女超商上完廁所忘了帶走手機　貪心男「只擁有2小時」就被抓

▲蔡姓女子17日在楊梅區某超商上廁所時遺失手機，員警2小時內尋獲歸還。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓女子17日上午在楊梅區楊湖路超商上廁所後，卻將手機遺忘在廁所內，事後想起再折回超商卻發現早已不翼而飛，急得向簽巡邏箱的員警求助，警方耗費2小時比對超商與路口監視器，確認被一名男子拾獲，迅速找到男子取回蔡女手機，但男子則涉嫌侵占已另案偵辦。

楊梅警分局上湖派出所所長鄒安晴、警員謝惠程17日晚間8時左右，在楊湖路三段某超商ATM巡邏簽到時，蔡姓女子急忙上前尋求協助，員警安撫蔡女情緒，蔡女說，下午在超商消費後上廁所，卻將手機遺忘在化妝室，因平時需使用手機工作，手機內有重要聯絡資訊，如今手機遺失非常不方便，折返超商卻已找不到，希望員警協助找回手機。

員警立即調閱超商與路口監視器，比對蔡女離去後，進出超商可疑人、車，耗費約2小時，終於找到拾獲手機的男子，但男子則涉嫌侵占罪嫌，警方則另案移送偵辦。

蔡女對警方能在2小時內找回手機，驚人的效率與服務熱忱印象深刻，最重要的資料都沒有被刪除，對警方感謝再三；警方則呼籲，民眾若拾獲遺失物應立即報警處理，勿存心存貪念以免觸法。

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