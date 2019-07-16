妹巧見前男友帶新歡超傷心　哥不捨4打2險害命狂嗆：下次開槍

▲桃園市陳姓兄弟為妹妹出氣，持棍棒痛毆妹妹前男友差點送命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子去年6月與友人聚會時，驚見余姓前男友也出席，但身旁多了一位新歡，頓時心情低落想打退堂鼓，友人通知陳女2位哥哥接送回家，陳姓兄弟察覺妹妹心情失落，問出原因後居然持棍棒返回現場，夥同另2位友人將余男與張姓女友痛打一頓，造成2人傷重差點送命，陳姓大哥臨走前還撂下：「下次再遇到就拿槍了」，檢方偵結依殺人未遂、恐嚇等罪嫌將4人提起公訴。

檢警調查，陳姓女子於去年6月17日凌晨3時許，應邀參加友人位於中壢區住處聚會，陳女看見余姓前男友帶著張姓女友出席，心情跌落谷底欲離席，友人通知陳女的兩位哥哥開車接送返家，分別為29歲與23歲的2位哥哥察覺妹妹一臉落寞，追問原因後得知狀況。

陳姓兄弟先送妹妹返家，再找來22歲的蔡姓男子與24歲林姓女子帶著棍棒返回友人住處，發現余男與張女後當場開幹，以棍棒痛毆見2人頭部與身體多處，2人不支倒地後，29歲的陳姓大哥還嗆聲：「我是信堂華勛組的組長，下次再遇到就拿槍了」，陳姓兄弟等人離去後，其餘友人趕緊將余男與張女2人送醫急救才撿回一命。



陳姓兄弟等4人在偵訊時辯稱，當時喝醉了，只是想教訓，並非要殺死對方，更否認有說是信堂華勛組長與拿槍恐嚇等話，檢方依眾人持棍棒朝2人頭部等致命部位攻擊，已有殺人犯意，檢方16日依殺人未遂、恐嚇等罪嫌將陳家兄弟等4人提起公訴。

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