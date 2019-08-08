婚外情生變男女由愛生恨　外遇男女被依通姦、恐嚇判刑

▲呂姓女子3年前與簡姓男子發生婚外情，姦情曝光後兩人互告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓女子4年前因修理機車認識已婚的機車行簡姓老闆，後來雙方互有好感，2人在3年前展開婚外情，以每周3至4次頻率維持親密性關係，後來簡妻透過丈夫手機查出2人有婚外情提告，呂女向簡男傳簡訊「人被逼急了什麼事都做的出來啦」；簡男回嗆「我真的很想給妳死！」呂女死心後也提告簡男恐嚇，地院審理後判處呂女通姦罪4個月有期徒刑、簡男則依恐嚇罪判處拘役10天。

地院指出，24歲的呂姓女子於4年前因機車故障到簡男開設的機車行修車，兩人因而相識，雙方互有好感還在臉書互加好友交往，呂女知道簡男已婚身分，但被愛沖昏頭，兩人在2016年5月至2017年2月間，在北部地區摩鐵與呂女住處，以平均每週3至4次頻率有親密關係，這段關係維持約10個月之久。



地院查出，2017年5月，簡妻發現先生手機LINE與呂女互傳「我愛你」等曖昧訊息，懷疑先生有婚外情，經追問後簡男坦承與呂女有婚外情，當時向簡妻寫下悔過書認錯，但簡妻仍對2人提出通姦告訴，但事後撤回對先生告訴。



呂女挨告後曾傳LINE向簡男求救，「你們要我付出代價沒關係，我也會要你付出代價」、「人被逼急了什麼事都做的出來啦」；簡男則回嗆「我真的很想給妳死」等語恐嚇，呂女求助無門下對簡男提告恐嚇。



呂女偵訊時坦承與簡男有婚外情，當庭表達願與簡妻和解，但簡妻卻拒絕和解，地院考量呂女與簡男均坦承犯行，審理後依通姦罪判處呂女有期徒刑4個月，簡男則依恐嚇罪判處拘役10日，雙方均可易科罰金，以每日1000元折算。

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