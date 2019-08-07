　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

足療妹深夜被「捂嘴掐脖」…對峙中「說一句話」神自救！ 警方火速救援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼27歲女凌晨遭襲，一句話神自救。（圖／翻攝自《都市快報》）

▲27歲女凌晨遭襲，一句話神自救。（圖／翻攝自《都市快報》）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市27歲的張姓女孩事發當天4點左右從工作的足療店下班，因為和男友吵架心情差喝了點酒，獨坐在行人稀少的街邊默默哭泣，沒想到被一個男子搭訕，隨後更被尾隨慘遭「捂嘴掐脖」拖走。不過，面對危險情況，她機智的說了一句話拯救自己一命！

據《杭州日報》報導，當時，張女正坐在路邊借酒消愁，這時被一個身材瘦小的陌生男子搭訕。她此時已經有了幾分醉意，有一搭沒一搭地和男子聊了幾句，便想起身回家。她租住在一個老社區裡，回家要穿過一條狹窄的暗黑小路，剛走到樓下準備上樓，突然被背後伸出的一雙手緊緊的掐住脖子。

她受到驚嚇大聲尖叫，立即被對方捂住嘴巴並順勢一扭，隨後被壓制摔倒在地。拉扯間張女發現下狠手的正是之前搭訕的男子，立即意識到對方起了色心，甚至可能性命不保，但想到現在夜深人靜求救機會不大，突然靈機一動想了個法子，「要不我們去酒店吧？」

▲▼27歲女凌晨遭襲，一句話神自救。（圖／翻攝自《都市快報》）

▲兇嫌被警方火速逮捕。（圖／翻攝自《都市快報》）

見兇嫌還在猶豫，她又撿起地上的背包，伸手遞給對方，「你幫我背一下包。」兩人手挽著手，一起往幾十米路外的一家旅館走去。到了旅館門口，她說，「我先進去開房，你先在外面等著！」雖然男子半信半疑，但還是放開她，只是跟隨著她走進旅館。

機智的張女一到旅館前台，立即向工作人員使了幾個眼色，見工作人員沒有反應，直接跑進櫃台裡求助，「我不認識那個男的，幫我報警。」

工作人員看看兇嫌身上的包，又看看張女，回頭問男子，「她（張女）叫什麼名字？」聽到張女要打電話報警，兇嫌背著包奪門而逃。

余杭公安臨平派出所凌晨4點41分接到報案，火速趕到現場，調取監控畫面後很快就鎖定了嫌疑人，當天下午2點就在另外一家旅館內將正在熟睡的男子抓獲。

▲▼27歲女凌晨遭襲，一句話神自救。（圖／翻攝自《都市快報》）

▲事發監控畫面。（圖／翻攝自《都市快報》）

經過調查，22歲的雷姓兇嫌是貴州人。他供述，前不久剛從老家來到杭州，目前還沒找到工作，事發當天正獨自閒逛，看到一個年輕女孩坐在路邊哭，便上前搭訕，「本來我就想跟她聊聊天的，後來看她心情不好還喝酒了，就一路跟著她。」

雷男說，到了張女住的社區樓下，見四下燈光昏暗又沒有其他人，就萌生了搶點錢用用的念頭，「自己只是單純想搶錢，並沒有打算侵犯對方。」他強調，動手掐對方脖子、捂對方嘴巴，都只是想要搶劫，「沒想到她說要去開房，那我想那就去吧。」

目前，警方以搶劫罪拘留了雷男，還在進一步調查案件中。
 

ET快訊
兩歲謝維洲伸手要抱抱　謝長廷領養21年才告知身世「相擁而泣」
「郭柯密會」2小時　郭董：你要不要來幫我？來討論如何贏
影／情侶熱吻嗨到「雙腿緊夾男友」　一起摔下15公尺高天橋慘死

關鍵字：襲擊,女子,性侵,自救,杭州,警方

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搭公車「坐博愛座」遭大媽賞巴掌！女孩「一舉動」風向轉了…網狂轟：活該

影／癡漢跟進電梯「伸豬手」！　襯衫男「遭摸下體」秒暴怒...揮拳後1.7萬飛了

2男童被30歲男師多次摸下體…家長拒絕報案：不嚴重！ 　老師超瞎理由撇清

貴州轉身／地質氣溫助攻大數據發展　外地人朝聖成「貴漂」

足療妹深夜被「捂嘴掐脖」…對峙中「說一句話」神自救！ 警方火速救援

東南衛視《台青築夢季Ⅱ》　看見台灣青年打拼的故事

27歲女詐騙千萬元竟「跳河裝死」逃債　父母還幫她買棺材風光土葬

影／和婆婆鬧翻狂吵！衝動媽氣炸「抱10月大親生女兒」丟河中…下秒癱軟痛哭

港警以「涉藏有武器」拘捕浸大學生　學生會：買雷射筆不違法

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

搭公車「坐博愛座」遭大媽賞巴掌！女孩「一舉動」風向轉了…網狂轟：活該

影／癡漢跟進電梯「伸豬手」！　襯衫男「遭摸下體」秒暴怒...揮拳後1.7萬飛了

2男童被30歲男師多次摸下體…家長拒絕報案：不嚴重！ 　老師超瞎理由撇清

貴州轉身／地質氣溫助攻大數據發展　外地人朝聖成「貴漂」

足療妹深夜被「捂嘴掐脖」…對峙中「說一句話」神自救！ 警方火速救援

東南衛視《台青築夢季Ⅱ》　看見台灣青年打拼的故事

27歲女詐騙千萬元竟「跳河裝死」逃債　父母還幫她買棺材風光土葬

影／和婆婆鬧翻狂吵！衝動媽氣炸「抱10月大親生女兒」丟河中…下秒癱軟痛哭

港警以「涉藏有武器」拘捕浸大學生　學生會：買雷射筆不違法

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

中職／LamiGirls全新EP預購24小時破千張　18日賽前簽名會

維密首次錄用跨性別超模！8歲就變性，她嘆「永遠不要停止夢想」

亞沙排／利奇馬別來亂！　賽事攸關奧運積分無法延期

高嘉瑜收玫瑰花過七夕　卻「沒有一絲一毫的喜悅」…原因曝光！

烏石港出海...漁船載6人失聯3天！家屬急壞　海巡署初步研判：可能整艘沉沒

快訊／民進黨徵召蔣絜安、伍麗華拚立委　全代會928登場

傳黨秘書長陳孟秀將出征北市立委　時力：經主席會談後將暫緩

300坪閒置廠房出租　竟被堆滿事業廢棄物

申辦屏東藝遊卡　聽世界男高音之一卡列拉斯演唱…享優惠

中職／耗資近9千萬整修　花蓮球場再升級

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1..

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開..

迷戀女主播！人夫30天砸53萬..

男童踩空掉下水道　媽目睹癱倒大..

業績沒達標！員工被逼「吃泥鰍＋..

老公回來了！小王秒躲人妻床下…..

婆媳不和！媽抱10月大女兒丟河..

保時捷女曝打人原因：他說我臉粉..

被老師打一巴掌！男15年後狂追..

他上班遲到打遊戲！　老闆給12..

孩子抽血發現「別人的」　人夫崩..

21歲男加入約死群組　3天後輕..

帶鳥蛋回家準備開吃！下秒小鳥「..

香港珍煮丹8/5休店被讚爆！網..

更多熱門

相關新聞

2男童被30歲男師摸下體！家長不報案

現在正值暑假，不少家長會把孩子送到補習班。不過，2位男童日前在深圳市鹽田區海山路廣富百貨二樓的一家補習機構上美術課，竟被惡師多次摸下體。更令人氣憤的是，涉案老師直接承認觸摸了孩子下體，還大言不慚的說，「家鄉有摸下體的習俗，只是我個人的懶散習慣，鬧著玩一玩。」

少女慘遭白嫖　父親查看手機氣炸

妻子被當人肉賭注　遭丈夫牌友性侵

豪放女誘婚　一句話讓她秒翻臉

神棍逼信徒獻女！瞎扯：跟我合體才能消業障

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

刷撿到的悠遊卡買奶茶　一杯變3000

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　周四五影響最劇

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面