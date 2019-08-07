足療妹深夜被「捂嘴掐脖」…對峙中「說一句話」神自救！ 警方火速救援

▲27歲女凌晨遭襲，一句話神自救。（圖／翻攝自《都市快報》）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市27歲的張姓女孩事發當天4點左右從工作的足療店下班，因為和男友吵架心情差喝了點酒，獨坐在行人稀少的街邊默默哭泣，沒想到被一個男子搭訕，隨後更被尾隨慘遭「捂嘴掐脖」拖走。不過，面對危險情況，她機智的說了一句話拯救自己一命！

據《杭州日報》報導，當時，張女正坐在路邊借酒消愁，這時被一個身材瘦小的陌生男子搭訕。她此時已經有了幾分醉意，有一搭沒一搭地和男子聊了幾句，便想起身回家。她租住在一個老社區裡，回家要穿過一條狹窄的暗黑小路，剛走到樓下準備上樓，突然被背後伸出的一雙手緊緊的掐住脖子。

她受到驚嚇大聲尖叫，立即被對方捂住嘴巴並順勢一扭，隨後被壓制摔倒在地。拉扯間張女發現下狠手的正是之前搭訕的男子，立即意識到對方起了色心，甚至可能性命不保，但想到現在夜深人靜求救機會不大，突然靈機一動想了個法子，「要不我們去酒店吧？」

▲兇嫌被警方火速逮捕。（圖／翻攝自《都市快報》）

見兇嫌還在猶豫，她又撿起地上的背包，伸手遞給對方，「你幫我背一下包。」兩人手挽著手，一起往幾十米路外的一家旅館走去。到了旅館門口，她說，「我先進去開房，你先在外面等著！」雖然男子半信半疑，但還是放開她，只是跟隨著她走進旅館。

機智的張女一到旅館前台，立即向工作人員使了幾個眼色，見工作人員沒有反應，直接跑進櫃台裡求助，「我不認識那個男的，幫我報警。」

工作人員看看兇嫌身上的包，又看看張女，回頭問男子，「她（張女）叫什麼名字？」聽到張女要打電話報警，兇嫌背著包奪門而逃。

余杭公安臨平派出所凌晨4點41分接到報案，火速趕到現場，調取監控畫面後很快就鎖定了嫌疑人，當天下午2點就在另外一家旅館內將正在熟睡的男子抓獲。

▲事發監控畫面。（圖／翻攝自《都市快報》）

經過調查，22歲的雷姓兇嫌是貴州人。他供述，前不久剛從老家來到杭州，目前還沒找到工作，事發當天正獨自閒逛，看到一個年輕女孩坐在路邊哭，便上前搭訕，「本來我就想跟她聊聊天的，後來看她心情不好還喝酒了，就一路跟著她。」

雷男說，到了張女住的社區樓下，見四下燈光昏暗又沒有其他人，就萌生了搶點錢用用的念頭，「自己只是單純想搶錢，並沒有打算侵犯對方。」他強調，動手掐對方脖子、捂對方嘴巴，都只是想要搶劫，「沒想到她說要去開房，那我想那就去吧。」

目前，警方以搶劫罪拘留了雷男，還在進一步調查案件中。

