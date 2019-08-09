強颱利奇馬侵襲北台灣　桃園機場485航班受影響

▲桃園國機機場受到利奇馬颱風影響，9日上午已取消347班次。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

強烈颱風利奇馬侵襲北台灣，為確保飛航安全，桃園國際機場9日上午已取消347航次、延誤班次有138航班，總計有485航班受到影響，為避免桃機受到強風豪雨影響，桃機各主要通道、防水閘門與各排水箱涵都以確保順暢，桃機全體總動員嚴陣以待，桃機公司提醒旅客出境或接機前請先注意官網航班訊息與颱風動態。

桃機公司指出，有關航班異動情況，8日晚間已取消86航班，9日統計至上午7時30分為止，共計取消347班，其中客機318班、貨機29班；延誤航班有138班，其中客機129班、貨機9班，受到影響航班總計有485班。

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▲桃園國機機場受到利奇馬颱風影響，受到影響取消或延誤航班總計485班次。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃機公司表示，為確保飛航安全，如遇風雨過大等因素，航空公司與機場將採取相關安全作業或管制措施，如造成旅客不便請體諒解，此外，因颱風影響，高鐵與國道客運等大眾運輸工具班次略有調整，桃機公司提醒旅客，出發前請向航空公司與大眾運輸業者確認航班最新動態，或至桃園機場官網確認相關資訊，以確保旅程順利。

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