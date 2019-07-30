女穆斯林遭逼迫「嫁給堂哥行房」　生活過得太歐美…爸媽嫌丟臉！

▲女穆斯林因為太過西方化，被強迫嫁給自己的堂哥。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

伊斯蘭教對於階級制、家庭觀念、男女觀念的印象相當保守，近日一名伊斯蘭教的女穆斯林接受國外媒體訪問時，提到自己因為從小就在英國接受教育、長大，卻沒想到正太過「西方化」竟被強迫嫁給自己伊斯蘭教的堂哥。

根據英國《每日郵報》報導，出生於英國愛丁堡巴基斯坦裔的30歲女子妮拉（Nyla Khan），從小就受到英國的教育，觀念相對比較前衛開放，但看在家族的眼中卻是罪孽的一種，認為「妮拉的靈魂已經背棄她的身體」基於保守的伊斯蘭教義，一切都是不符規矩。

妮拉17歲時遭到父母親的逼迫，竟然半哄半騙的回到巴基斯坦，「當我一回家就知道不對勁，全家族的人都在客廳看著我，我的父母說因為我太過於西化，所以要嫁給我堂哥拯救靈魂。」妮拉當時告訴了自己在英國的朋友，每個人都震驚的認為：真的太瘋狂了！

面對家族的壓力，妮拉還是選擇嫁給堂哥，但回到英國之後她決定離家出走「我需要離開，需要找到真的自我」妮拉這樣跟父母說道。就這樣出走一年後，妮拉再次回到家裡，要求父母讓她與堂哥離婚。回想起這段宗教束縛的生活，妮拉表示「就因為過度西方化被認為是家族恥辱，現在我們應該要把愛放在宗教前面，不該讓這一切被束縛」。