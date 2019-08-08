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桃園高壓電線雷擊斷落鬧區　「火花電擊」如索爾現身路人走避

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▲桃園市八德區廣福路8日下午一條高壓電線疑遭雷擊斷落，火花四濺嚇壞路人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區廣福路8日下午一條高壓電線疑遭雷擊斷落，火花四濺嚇壞路人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

強烈颱風利奇馬夾帶強風逼近台灣，桃園市八德區股廣福路8日間歇性大雷雨，一條高壓電線遭雷擊斷落，來往車輛與行人被斷落的高壓電線火花嚇得四處走避，有路人形容宛如「雷神索爾現身」般震撼，警方與消防人員立即封鎖現場，通知台電人員緊急搶修，所幸未釀成人員受傷。

▲桃園市八德區廣福路一條高壓電線遭雷擊斷落，警方與消防人員封鎖現場進行處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區廣福路一條高壓電線遭雷擊斷落，警方與消防人員封鎖現場進行處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局119勤指中心8日下午下午近3時許獲報，八德區廣福路313號前，有高壓電線疑遭雷擊斷落路面上，高壓電線伴隨火花在路當中燃燒，由於高壓電線燃燒溫度非常高，連柏油路面都被燒得融化碎裂，茄冬消防分隊立即派員前往處理，八德警分局也派員警到場交管與戒備。

▲桃園市八德區廣福路一條高壓電線疑遭雷擊斷落，台電人員緊急搶修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區廣福路一條高壓電線疑遭雷擊斷落，台電人員緊急搶修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台電人員抵達現場查出，段落電線是高壓電線，疑遭閃電雷擊斷落，台電人員立即斷電搶修，來往車輛與行人紛紛走避，有住戶聲稱，還好斷落高壓電線未落在住宅上，否則恐會造成人員傷亡，有路人說，高壓電線延燒時宛如電影「雷神索爾」現身般震撼，如果當時掉落時碰到車輛或行人，後果不堪設想。

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關鍵字：高壓電線,雷擊斷落,台電搶修，警方消防戒備

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