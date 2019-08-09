拒繳98萬稅！爽開LEXUS住豪宅...法院秒送看守所　他嚇歪call女23hrs急吐錢

▲營造公司黃姓負責人住豪宅開名車，卻拒繳稅款等98萬元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市北區一家營造公司欠繳營業稅、營所稅、牌照稅、健保費、勞工退休金、勞保費用及汽車燃料使用費等83件等共98萬元拒繳，經移送行政執行署台南分署強制執行後，7日當晚黃姓負責人就被聲請管收獲准，黃男女兒8日下午趕緊捧著98萬來付清欠款，將父親領回家。

行政執行署台南分署調查發現，49歲的黃姓負責人還在安南區設立了2家瀝青公司、1家實業公司，他共擁有4家公司。由於營造公司的信用不佳，黃男利用瀝青公司名義開立發票給廠商，並挪用營造公司銀行存款142萬元匯入瀝青公司帳戶，用來支付該公司的票款。

除此之外，營造公司2017年度的營業收入淨利高達1053萬元，2017至2018年間還從銀行存款帳戶中，提領了2600餘萬元，但這些款項都沒有用來繳交欠款，反倒曾多次出境大陸西安及柬埔寨洽談瀝青藥劑生意。

▲黃男被法院裁定管收後，才驚覺事態嚴重。（圖／記者林悅翻攝）

台南分署5月間曾派員到黃男處住查訪，發現他的住宅外觀豪華，屋內家具裝潢也非常豪華奢侈，還有傭人負責整理打掃，車庫內更停放賓士、保時捷等名車。

黃男7日還大搖大擺的開著LEXUS LS460名車到台南分署說明。行政執行官認為他，住豪宅、開名車卻拒繳欠款，將他移送台南地方法院聲請管收，法官於晚上7時30分裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。

黃男一得知自己被裁定管收，趕緊打電話給女兒求助，8日傍晚5時許，黃男女兒火速到台南分署繳清欠款，黃男在晚間6時左右獲釋。

▲黃男被管收不到1天的時間內，黃男女兒便來繳清欠款。（圖／記者林悅翻攝）

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