民眾樂翻！北北基9日停班課　提前宣布原因曝光

▲利奇馬1830衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

記者徐政璿／台北報導

強颱「利奇馬」逼近台灣，台北、新北、基隆所組成的北北基共同生活圈，晚間7點於各自的防災中心召開會議。市府官員指出，原本三方縣市預計在8點召開最後一次的聯合會議，但根據氣象局從下午4點起的會報資料，北北基三縣市的9日上午平均風力皆達標，直到晚間7點最新一報再次確認達標後，提前在7點10分決定週五（9日）停班課，讓民眾先做好防颱準備。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

除了氣象局公布的資料之外，包含交通和道路恢復狀況也是考量因素。由於新北市民和基隆市民常搭台鐵到台北市通勤，因此要考量到整個鐵路和公路的運輸，是否能夠恢復正常；路樹要扶正和路面清潔等，都要上午才能夠開始進行，故不能完全以風雨作為考量。

根據氣象局19時最新資料，目前共有台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣共10縣市納入陸上警戒區，隨著颱風接近，影響將逐漸增強，今晚到明天一整天是利奇馬影響最劇烈時刻，預計暴風圈明天凌晨觸陸。