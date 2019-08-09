他出門僅10秒「利奇馬來了」狂襲影片曝　網蓋樓...暴雨發威區：好險沒去電影院

▲本來無風無雨，10秒後「利奇馬來了！」（圖／翻攝PTT）

網搜小組／劉維榛報導

今（9）北部放颱風假，不過一早風雨不如預期猛烈，大批網友直呼「賺到一天！」更封利奇馬是護國神颱，不過仍需一波波強烈雨勢，有淡水民眾看著天氣無風無雨，怎料10秒後，突然颳起驚人暴雨，影片曝光，他熱心提醒「給正想要出門看電影、唱歌的鄉民，考慮一下！」

由於颱風利奇馬未來移動路徑會稍偏離台灣，影響較為趨緩，不少民眾認為爽放一天假，打算要出門溜搭一下，目前有淡水民眾已感受到颱風威力，在PTT驚呼「颱風來了，給正想要出門看電影、唱歌的鄉民，考慮一下，10秒前無風雨正想去買早餐，結果10秒後，它來了…」

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▲網蓋樓回應，好險沒去電影院！（圖／翻攝PTT）

19秒影片可見，玻璃門外頭強風暴雨，吸引大批網友蓋樓回報天氣狀況，「士林也下大雨了」、「中永和也大雨ing」、「 內湖開始暴風雨」、「推樓上，還好沒跟風跑去電影院XD」、「風雨突然變大」、「士林風雨不小，外面一直蹦蹦蹦」。

對此，氣象專家任立渝指出，利奇馬暴風圈結構紮實，因北轉導致威脅降低，預估北台灣入夜後就會脫離暴風圈，接著西南氣流會影響南台灣，入夜後至明天全天，南臺灣也要嚴防豪雨狂降。

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