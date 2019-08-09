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說好的強風豪雨呢？這3大關鍵原因讓利奇馬「威力龜縮了」

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▲▼利奇馬颱風淡水狀況。（圖／記者葉國吏翻攝）
▲北台灣一早並沒有出現預期中的強風豪雨。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者黃凱翊／綜合報導

一早醒來，許多北部網友發現外頭風雨並沒想像中的大，甚至有人表示住家附近只有下毛毛雨，「感覺放假放的有點心虛」，花蓮地區也在一早解除陸警，但其實強颱利奇馬目前尚未在北台灣帶來強風豪雨，是由3大關鍵所互相影響而成的。

其中第一大關鍵就是，利奇馬颱風比原本的預測路徑往北偏折了50公里，氣象局簡正謝明昌解釋，由於颱風是擺盪移動前進，颱風在過宮古島之後，剛好擺盪角度使得偏北分量有比較大，因此路徑上才會變得較偏離台灣，對於台灣風雨影響會稍舒緩。不過，北台灣上半天仍會有一波一波雨勢進來，仍須嚴加戒備，下午到晚上隨著颱風逐漸北上，雨量會漸趨緩。

▲一夜北漂，颱風影響程度略有減緩。（圖／翻攝天氣風險粉專）

▲一夜北漂，颱風影響程度略有減緩。（圖／翻攝天氣風險粉專）

第二大原因則是，利奇馬即將進入海溫相對較低的地方，未來強度有減弱、暴風圈也有縮小趨勢。再加上觸陸之後，受到地形的影響，颱風結構也會減弱，因此才會讓風雨變小，而利奇馬跟柯羅莎距離拉開，兩者之間產生相對高壓導至副高壓變形減弱，讓颱風偏北分量大於偏西分量。天氣風險公司總經理彭啟明也表示，「差了這50公里，就實際的雨帶及強風軸位置來看，就差很多，主要都在台灣的東北方，如果颱風較接近，風雨還是會很明顯。」

彭啟明說，今天上午觀察重點就是颱風仍再往西或往北間擺盪，整體仍往北北西方向走，預期中心路徑在白天在台灣東北方到北方約220-240公里附近，往浙江交界方向接近，颱風外圍的螺旋雨帶會持續地移入，全台灣都會有明顯持續間歇性的降雨，但預期總雨量會較過去的預測會有向下調整，風勢也會下修。


 
他強調，建議務必要注意間歇性的劇烈降雨移入，還是有風險性，本來這次的風雨預測都是可能最大值達標停止上班上課標準而已，和過去較強的颱風侵台，基本上就有7到8級風速以上的預測大不相同。彭啟明9日上午再度發文，之前就預告過颱風中心距離北台灣 100-200公里的差別會差很大，這次約距離 200-220公里，「這就是差異」，但台灣的確是落在七級風暴風半徑內，也有螺旋雨帶移入，只不過持續時間略少。彭啟明強調，氣象人員是照科學作業流程來進行，就像是醫生也是根據專業來判斷，請民眾「不要那麼早就依據您所在地方的風雨來判生死」。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，風雨沒那麼大的原因，主要是因為利奇馬的雨勢比較靠近中心眼牆，所以要在颱風中心點的位置雨勢才會比較扎實，外圍大致上都是螺旋雨帶，所以感受到的風雨特性就是一陣一陣的，民眾才會覺得雨勢好像沒有預期中的多。氣象局也特別提醒，由於颱風北上將會順勢帶進西南氣流，未來反而是中南部地區需要留意降雨狀況，尤其高屏山區雨量將持續累積，降雨在颱風遠離後也可能會持續好幾天。

 

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關鍵字：氣象雲,利奇馬颱風,彭啟明

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