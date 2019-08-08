高潞批紀律委員會「未審先判」　自籌調查小組捍衛清白

▲高潞・以用記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理陳恩澤遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，日前時代力量召開紀律委員會，決議將高潞・以用停權，並建請黨代表大會予以除名。高潞・以用在神隱多日後，8日現身立法院召開記者會，會中她除了宣布即刻解編國會辦公室，也批評紀律委員會在還沒開始調查前就提出「最重開除黨籍」的處分建議，已造成紀律委員可能有「未審先判」的心證，也形成社會對時代力量的觀感問題。

時代力量上月31日於紀律委員回決議將高潞・以用除名，並建請黨代表大會予以除名。會後由發言人李兆立說明，高潞・以用在會中以紀律委員會委員執行職務有偏頗之虞，要求紀律委員會委員全數迴避，但經紀律委員會做成決議無庸迴避，高潞則以程序問題拒絕回答任何問題。至於就本案是否涉及違法，將移請主關機關調查。

高潞・以用8日於記者會中回應，這是當初時代力量發言人沒有對外說明清楚的地方，她還原當時並不是要否定任何事情，而是紀律委員會整個調查程序上有瑕疵，因為在言辭答辯以前應該請他親自發送書面答辯，但黨中央在尚未請她提出書面答辯之前就要求緊急召回，自己當時正在跑行程，對於整個狀況也還一無所知，因此當時沒有提出書面答辯、也沒辦法做言辭答辯。

高潞・以用接著說，在第二次紀律委員會她有提出程序上的問題，但黨中央也在沒有進行溝通說明與詢問的前提下，就先提出最重將開除黨籍處分的建議，用「可能會、將要」等不確定的名詞提出，已經造成整個社會的觀感問題，言論甚至有帶輿論風向之虞，也造成紀律委員會有「未審先判」心證的形成，因此當時她才會提出紀律委員必須迴避、重組新的紀律委員會，但是當時現場三位紀律委員皆認為不需要迴避，最後自己才拒絕陳述。

高潞・以用表示，對於辦公室的運作必須花一點時間調查，但目前辦公室所有的成員跟助理目前都已經離職，因此她將自組一個調查小組，由律師及相關人士去查清楚到底是事情是如何發生。她說，自組調查小組是希望給社會一個交代，因為必須要先自清才能對面社會大眾的疑問，據她了解黨代表大會將訂在8月25日，她也會盡快在這之前調查完畢，屆時希望能夠就調查結果在黨代表大會有機會說明。