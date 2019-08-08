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高潞・以用最重恐遭除名　委任律師解讀：頂多警告處分

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▲▼高潞以用記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高潞・以用召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理陳恩澤遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，日前時代力量召開紀律委員會，決議將高潞・以用停權，並建請黨代表大會予以除名。高潞・以用在神隱多日後，8日現身立法院召開記者會，委任律師林憲同認為，高潞對助理僅有監督責任，並沒有達到行為分擔的共犯責任，按照比例原則頂多就是警告處分，沒有嚴重到要開除黨籍或拔除不分區立委。

林憲同表示，這件事必須從幾個層次來看，事實面就是究竟委員有沒有法律責任，其中法律責任又分為刑事犯罪與立委的行政責任，所以並不叫切割，高潞・以用只是坦然面對調查。至於被外界所質疑的助理，委員對他只有監督責任，並沒有達到行為分擔的共犯責任，「所以委員沒有責任就是沒有責任」，僅是沒有盡到監督責任，而這部分按照比例原則頂多就是警告處分，沒有嚴重到要開除黨籍、拔除不分區立委。

林憲同認為，這不是切割助理以還自己清白，而是把案件所涉及的責任還原到監督責任，因此頂多警告處分。

此外，在高潞・以用遭黨中央停權、黨代表大會尚未舉行之際，時代力量2016年提名的不分區立委名單的第三順位台大經濟系教授鄭秀玲7日傍晚透過黨團在臉書表示，願意出任不分區立委，遞補高潞・以用空缺。鄭秀玲表示，「即便僅有短短四個月會期，我願意以我的財經專業和良知貢獻社會」。

對此，高潞・以用回應，針對紀律委員會的決議，高潞・以用交給黨代表大會決定，自己將靜待黨中央按照程序進行黨代表大會決議，自己仍會秉持職權繼續為原住民族努力。

林憲同則表示，黨團代為發布的聲明沒有法理跟事實依據，在高潞的立委身份沒有變動以前，就先講鄭秀玲要遞補，「這叫捏造不實事實」，萬一最後高潞沒有被拔除，就是誹謗犯罪，因此他要以高潞的法律顧問鄭重告訴鄭秀玲「相煎何太急」，請先弄懂法治程序，還沒弄懂請稍案勿躁，少做這方面的發言。

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關鍵字：高潞・以用,時代力量

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