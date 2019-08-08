台灣競爭力論壇民調／民眾黨拿下5％支持度　國民黨保持領先

▲柯文哲、邱顯智。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，以第三勢力之姿進軍2020國會，還揚言要提滿34名不分區立委。根據台灣競爭力論壇8日發布最新民調顯示，在政黨支持度方面，民眾黨剛成立就拿下5%，與時代力量7.7%形成搶奪第三大黨的態勢，國民黨與民進黨則分別為33.8%、23.3%。

台灣競爭力論壇學會於8月4日至5日委託全國公信力民意調查公司，進行明年總統與立委大選民調。調查對象是戶籍設在臺閩地區，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。資料依「性別」、「年齡」及「教育程度」、「地區」加權以與母體比例相符。有效樣本共計1,081份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±3％。

針對2020立委選舉，據台灣競爭力論壇最新民調顯示，在區域立委方面，國民黨以34.6%的支持度領先，民進黨為22.1%、時代力量0.9％、民眾黨0.7％；在不分區立委方面，國民黨依然以38.5%的支持度領先，民進黨為25.6%、時代力量3.2％、民眾黨2.5％。

▲台灣競爭力論壇2020立委民調。（圖／台灣競爭力論壇提供，以下同）



另外，在政黨支持度方面，國民黨33.8％、民進黨23.3％、時代力量7.7％、民眾黨5％，其中，民眾黨才剛成立不久就拿下5%支持度，與時代力量形成互爭第三的形勢，卻也讓兩黨陷入不分區立委政黨得票上無法跨過5%門檻的窘境，恐無法分配席次。