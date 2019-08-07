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台大教授鄭秀玲表態接高潞・以用空缺　遞補時力不分區立委

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▲▼鄭秀玲、高潞‧以用。（合成圖／翻攝鄭秀玲臉書、記者李毓康攝）

▲鄭秀玲、高潞‧以用。（合成圖／翻攝鄭秀玲臉書、記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理陳恩澤涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，遭黨中央停權。而空缺的立委席次將由誰遞補受到關注，7日傍晚時力2016年提名的不分區立委名單的第三順位台大經濟系教授鄭秀玲在臉書表示，願意出任不分區立委，遞補高潞・以用空缺。

稍早時代力量時代力量立法院黨團在臉書發布鄭秀玲聲明稿，如下：

三年前，在接連投入反媒體壟斷及反服貿等公民運動後，我曾付出心血促成時代力量黨團的成立，參與立院的立法和監督，以制衡兩大黨。如今，在過去心血與努力成果，正面臨著巨大挑戰的時刻，我依然願意秉持初衷、不計個人毀譽，希望能再度為公民社會監督的力量，加入一 點永續的柴火。

三年來蔡總統及其執政團隊在國防及外交上有非常亮眼的表現，在內政上也認真施政。從今年聯合國「全球幸福 指數報告」的評比排名台灣的幸福指數高居亞洲第二，僅次於阿拉伯聯合大公國可見一斑。其衡量指標包括經濟表現、健康預期壽命、社會支持、信任、政府清廉程度、在生活上能否自由選擇等等。因此，台灣絕對不是又老又窮！

然而，當前執政團隊在內政上確實仍有改善的空間。在此國際政治經濟情勢詭譎的關鍵時刻，若國內政治人物能花更多心力於提升人民福祉，從理性客觀的政策規劃出發，減少內耗於個人利益的算計與鬥爭，則實為國家發展之良機。因此此次有機會擔任立委，即便僅有短短四個月會期，我願意以我的財經專業和良知貢獻社會。

我將認真審查下年度的總預算，希望納稅人的錢能更有效率地運用，讓國人感受到我們的確是亞洲第二幸福的社會！此外，在有限的時間下，我亦希望關心以下議題：

（1） 邀請財經專家學者和銓敘部共同來檢視和評估年金改革的成效，供新總統未來施政參考。

（2）和相關公民團體合作，探討12年國教、考招制度、產學合作、人口老化和少子化等議題，希望弱勢家庭有公平受教機會，更多年輕人有高薪工作，老少能得到照護和照顧。

最後，因時間有限，我將專注於立委工作，不擬參與黨務和輔選。謹此向國人報告，並祝大家心想事成。

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關鍵字：時代力量,高潞・以用,鄭秀玲

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