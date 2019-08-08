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高潞・以用哽咽：國會辦公室即刻解編　去留靜待黨代表大會決議

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▲▼高潞以用記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高潞・以用記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理陳恩澤遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，日前時代力量召開紀律委員會，決議將高潞・以用停權，並建請黨代表大會予以除名。高潞・以用在神隱多日後，8日現身立法院召開記者會，她於會中哽咽宣布「國會辦公室即刻解編」，將靜待黨中央按照程序進行黨代表大會決議，自己仍會秉持職權繼續為原住民族努力。

高潞・以用表示，針對這一陣子因為個人及辦公室人員，引起時代力量同志的疑慮，「在這裡高潞・以用必須道歉」。她表示，過了這麼久才公開說明，主要是因為自己必須花時間去了解整個風波與案子的來龍去脈，因為有些事情並不是最近才發生，需要花一點時間澄清。

高潞・以用也說，這段時間以來她感到身心疲憊、心力交瘁，在情緒上也必須花時間調整。同時，這段時間的風波也讓所有支持他的人遭受到傷害，也是自己必須檢討的地方。

▲▼高潞以用記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高潞・以用記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

高潞・以用澄清，自從擔任立委以後，就從未擔任任何協會的理監事，目前僅有公益協會及罕見疾病協會的榮譽職，在擔任立委行使職權期間，他無時無刻對原住民族努力，在此前提之下也充分授權給辦公室同仁服務民眾、解決問題，在先前爆發的綠能案的審查過程中，也並未針對個案進行施壓與關說，至於有心人士的不當聯結與充滿惡意的無端指控，「我不能接受」。

高潞・以用也聲明，從上任立委以來，為原住民族爭取的權利與福利，每一項補助「從來沒有一毛錢落進我的口袋」，但是針對服務團隊所涉及的綠能風波，為了給社會一個交代，她宣布「高潞・以用國會辦公室即日起全面解編」，自己也將籌組調查小組，針對社會輿論有質疑的個案及相關案件一一徹查，若有違法或不公的地方絕對嚴懲移送法辦以示社會公平，若經調查並無違法也將還辦公室一個清白。

講到激動處，高潞・以用也一度哽咽，表示自己很感謝時代力量讓她擔任不分區立委，當初時代力量給他這個機會，並不是因為她有錢、有權或是自己的選票很多，而是因為在她身上看到一個新生政黨的價值。她指出，自己過去為了原住民族的土地與權益單槍匹馬，勇敢挑戰東部腐敗的政治，當時自己一無所有但是充滿鬥志與衝勁，一心想改變這個世界，也是時代力量看到他對原住民族的認同，才有機會當上不分區立委。

高潞・以用也說，只要是身為立委的一天，就會繼續在國會為60萬的原住民族奮鬥，爭取原住民族的權益與福祉，原住民族的權益與福祉，自己無論如何都會捍衛到底。

不過，在高潞・以用遭黨中央停權、黨代表大會尚未舉行之際，時代力量2016年提名的不分區立委名單的第三順位台大經濟系教授鄭秀玲7日傍晚在臉書表示，願意出任不分區立委，遞補高潞・以用空缺。鄭秀玲表示，「即便僅有短短四個月會期，我願意以我的財經專業和良知貢獻社會」。

對此，高潞・以用回應，針對紀律委員會的決議，高潞・以用交給黨代表大會決定，自己將靜待黨中央按照程序進行黨代表大會決議，自己仍會秉持職權繼續為原住民族努力。

▼高潞・以用記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼高潞以用記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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