韓國瑜出動了！本週的「競選日」選定南投拜票　展開寺廟參拜

▲韓國瑜曾在4月7日造訪南投三玄宮，吸引近萬名支持者到場聲援。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

2020總統大選參選人、高雄市長韓國瑜，預計11日將到南投展開宗教寺廟之旅，並前往縣議會和地方人士座談；由於南投縣長林明溱，施政滿意度都是中部第一名，韓國瑜也將汲取南投經驗，做為參考。國民黨縣黨部表示，因颱風來襲，目前行程只能暫定，如有災情發生，就會回去高雄坐鎮。

韓國瑜計畫8月11日上午，先到竹山克明宮參拜；隨後到竹山紫南宮參拜土地公，下午安排走訪南投城隍廟、草屯惠德宮及敦和宮，埔里馬祖廟，隨後也將前往日月潭文武廟參香。除了走訪南投各寺廟，也計畫當天中午到縣議會座談，並和南投地方人士展開交流，準備為立委馬文君、許淑華拉抬聲勢。

由於紫南宮的發財金，全台聞名，香客絡繹不絕，且紫南宮配合縣府舉辦各項活動，「香客進來，地方發大財」盛況持續發燒，社區福利也辦得最好，不但竹山鎮學生讀書到高中免費，社區老人還享有遠距醫療服務。

紫南宮相關經驗，和韓國瑜選高雄市長時「貨出去、人進來、高雄發大財」競選政見不謀而和，韓國瑜走訪紫南宮會擦出什麼火花，將會是各界注意重點。

國民黨縣黨部並表示，由於颱風來襲，韓國瑜到南投行程目前只能暫訂，如有災情發生，南投行程將延後進行，時間會另行通知。