財訊／解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

文／蕭如敏、吳雅樂

8月6日開始，柯文哲不再是「無黨籍」的台北市長了！這一天，他在台大醫院國際會議中心正式成立台灣民眾黨。穿著「我柯粉，我驕傲」T恤的志工，在會場忙裡忙外，引導民眾填寫入黨申請書，柯文哲12點進場時，現場響起一片掌聲，沒多久，永齡基金會執行長劉宥彤也現身會場。

走到2樓的主會場，由鴻海前董事長郭台銘及立法院前院長王金平送的花籃擺在兩側，明顯營造「柯郭王」鐵3角成形的政治想像空間。

從嗡嗡嗡變轟轟轟 政治素人的驚奇之旅

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而在場外，台聯抗議柯文哲市政、黨政、選舉3合1，要求柯文哲要選總統、先辭市長，網紅音地大帝現場舉辦告別柯文哲活動，也有零星來插花的民眾，抗議柯P口無遮攔，沒有誠信。但這一切都無礙於場內的熱度，在柯文哲的SOP鋪排下，台灣民眾黨正式宣告成立。

「組黨，就是扛起改變政治文化的責任。」柯P在正式組黨前兩天在臉書發文，感性地向支持者訴說一個美好的政治未來；但第2天他就管不住自己的嘴巴，重炮批判蔡英文「身邊每一個人都貪汙。」這樣的組黨起手式，不但重新定義了「改變政治文化」，更將綠白關係從火線邊緣推向火坑。

當然，從政本來就是跳火坑，尤其是對一位醫師而言。從醫師轉換為市長，再到黨主席，沒幾年的光景，柯文哲從政治素人變成政治狂人，從嗡嗡嗡變轟轟轟，不斷為台灣政治創造驚奇。

這個驚奇，還在持續推進中

柯文哲不是資本家，但他運用政治資本，經營粉絲經濟，讓台灣民眾黨在台灣政黨市場上快速掛牌；柯文哲不是資本家，但他挪移歷史資本，喚起改革情懷，讓蔣渭水救人濟世的形象與自己連結；柯文哲不是資本家，但他亟欲壯大政經資本，近來積極向台灣知名資本家招手，企圖以新上市股之姿拉下台灣政壇股王，甚至想要取而代之。

這位資本家，當然就是台灣人耳熟能詳的郭台銘。在國民黨初選落馬的他，由於一直沒有明確表態支持已在黨內出線的高雄市長韓國瑜，因此，郭的一舉一動，都成了當下總統大選的觀戰焦點。

從蔡衍明到韓天電視 郭台銘考慮參選的關鍵

據悉，在國民黨初選民調前，柯與郭雙方幕僚就有接觸，探詢合作可能性，只是當時郭台銘的民調和韓國瑜似乎有得拚，而柯文哲的民調也起起伏伏，當時雙方人馬都止於評估狀態，留中不發。

在國民黨初選確定後，柯營為了促成郭台銘上陣，即全面建立柯與郭的聯繫管道，除了雙邊親信蔡壁如、劉宥彤保持電話熱線，柯陣營中有藍營背景的李縉穎也透過父親、前立委李嘉進與郭陣營有所接觸；另外也傳出與郭、柯兩人都很深交的聯電榮譽副董事長宣明智，也幫忙居中牽線。…(本文節自財訊587期，詳全文)