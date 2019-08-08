刷卡做公益兼享回饋！公益認同卡成消費新選擇

▲長期關注偏鄉、教育議題的王道銀行，繼去年推出浪浪卡及彩虹卡兩張公益認同卡獲得熱烈迴響後，今年再新推出「喜憨兒公益認同卡」以及「均一教育公益認同卡」。（圖／王道銀行提供，下同）

消費中心／綜合報導

金融業做公益向來不遺餘力，有銀行業者宣布推出新款公益認同卡，提撥每筆消費金額的固定比例給公益單位，輕鬆化愛心為行動，持卡人還可獲得現金回饋，訴求刷卡可做公益兼享回饋，提供民眾消費新選擇。

長期關注偏鄉、教育議題的王道銀行，繼去年推出浪浪卡及彩虹卡兩張公益認同卡獲得熱烈迴響後，今年再新推出「喜憨兒公益認同卡」以及「均一教育公益認同卡」，只要消費者持卡於國內外消費，王道銀行將分別提撥消費金額0.2%的回饋金予喜憨兒社會福利基金會及均一平台教育基金會，且只要消費者於王道銀行平均存款或往來金額達新台幣5萬元以上，即可享國內刷卡消費不限通路1.1%、海外刷卡消費不限通路1.6%的高額現金回饋。王道銀行藉此結合金融本業打造一個公益認同卡平台，讓更多人可以結合行善與消費，還能同時享受現金回饋，創造與客戶、社會的多贏。

此外，有感於偏鄉學校硬體設備不足，王道銀行同步推出「申辦均一教育認同卡，王道送Pad到偏鄉」計畫，年底前只要申辦100張均一教育認同卡，王道銀行即捐贈一台平板電腦給均一平台教育基金會，協助偏鄉學童可透過均一線上教育課程，無疆界、零時差地學習。

王道銀行公益認同卡提供多元卡面供消費者選擇，喜憨兒認同卡共推出六款卡面設計，均為憨兒和社會企業點點善的共同創作，徹底展現憨兒被隱藏的創作天賦；均一教育認同卡則有均一教育平台的吉祥物狐狸貓和知名插畫家畫龜畫所設計「小學課本的逆襲」卡面，讓卡面充滿故事性和創意。

除了刷卡享回饋，目前王道銀行也同步推出高利活儲活動，九月底前申辦王道銀行公益認同卡，除享有新台幣十萬元內一整年活儲1.2%高利，較市場平均定存利率更優惠外，開戶後於次月內刷卡滿新台幣2,000元，還可再獲得200元現金回饋；此外，使用個人專屬推薦連結邀請親友開戶，只要被推薦者開戶成功且於次月底前刷卡滿100元，推薦者與被推薦者都可獲得獎金100元，且成功推薦第一戶者，推薦者首次獎金將加碼至200元，同時舊戶揪滿三人開戶，亦可享1.2%高利活儲。消費者在輕鬆做公益當下，還可享有王道銀行的多元理財服務，預期將有助於提升客戶數，帶動業務成長。

王道銀行公益認同卡只要至王道銀行官網即可線上申辦完成，流程方便簡單又迅速，相關資訊詳見：https://reurl.cc/d4Dkk