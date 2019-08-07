上海好大下次再來！　台灣小天使訪滬驚嘆百年建設

▲台灣小朋友參觀上海城市規劃館。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

「兩岸快樂小天使」赴上海文化交流活動5到7日舉辦，今（7日）行程結束返台前，台灣小天使們最後一站來到「上海城市規劃館」，認識上海的昨日、今天和明天，也為3天2夜的快閃行程做出總結。觀看完上海城市建設藍圖後，即將返鄉的小天使們紛紛驚嘆「上海好大」，直言只來一次不夠，相約下次再來。

上海城市規劃館位於黃浦區市中心的交通樞紐—人民廣場，2000年建成後，向世界展示上海各時期的城市規劃、建設和願景，並設置有將上海內環線內，約100平方公里面積等比例縮小的都市計畫模型。

由東森基金會舉辦，邀請桃園泰雅、屏東排灣族30位小朋友來上海參訪的「兩岸快樂小天使」赴上海文化交流活動，從8月5日抵滬開始，已先後走訪黃浦江夜遊、青浦區中福會養老院、徐匯區復旦小學、東方明珠塔、上海廣播電視台旗下的小熒星藝校等行程，最終站7日來到上海城市規劃館，台灣小天使們對上海百年來的城市建設，有更深刻的感觸。

在參觀中，規劃館內360度多功能虛擬廳，帶台灣小天使們領略上海虹橋商務區、延安高架路、人民廣場、外灘萬國建築博覽群、浦東新區陸家嘴金融中心、龍陽路磁浮列車、浦東機場等建設，過程裡小朋友們不斷好奇詢問「上海有多大」、「住多少人」的訊息。當他們得到上海總面積6340平方公里，約六分之一的台灣大，並有超過2500萬的人口後，直呼上海好大，一次走不完，希望有機會還能再來。

談到對上海印象最深刻的城市建設，小朋友們則紛紛指名昨晚到訪過的「東方明珠廣播電視塔」，同時對外灘萬國建築博覽群，以及自己這幾天入住的酒店和迪士尼樂園在哪裡，他們都很感興趣。

值得注意的是，即將年滿「20歲」的上海城市規劃館，預計今年底啟動重建計畫，重建完工後，將展示上海下一階段的發展願景，因此本次「兩岸快樂小天使」活動以認識上海的「現在」作為總結，等到小天使們下一次來訪時，將共同見證上海的「未來」。

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