歌聲帶回家、微笑留下　兩岸小天使溫馨約定明年再交流

▲兩岸小天使於上海小熒星總部學才藝，大家玩成一片氣氛熱絡。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／上海報導

東森基金會主辦的「兩岸快樂小天使上海文化交流之旅」三天兩夜行程今（8/7）已進入最後一天，行程前往上海小熒星藝術學校進行才藝交流，讓台灣小天使有機會近距離學習戲曲、舞蹈、合唱等課程，又跳又唱讓孩子們相當開心。

▲小天使體驗芭蕾舞練習，學習小熒星原創舞蹈的經典舞姿。

雖然時值暑假期間，小熒星藝術學校仍熱情地迎接台灣小天使的拜訪，透過各項才藝課程與部落孩子們一同互動學習。像是邀請台灣小天使加入芭蕾舞練習課，學習小熒星原創舞蹈《小鴨子的夢》經典舞姿，可愛的動作萌翻眾人。

▲台灣小天使體驗傳統戲曲用脖子甩珠！

▲台灣小天使體驗七塊板說唱。

▼ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳大讚小熒星傳統戲曲演出相當精彩。

而在傳統戲曲課程中，台灣小天使除了體驗七塊板說唱之外，也在上海小天使的指導下，體驗到第一天大家驚呼連連的「甩珠」，靠頸部及腰力像呼拉圈般甩動串珠的超高難度動作，小天使經過幾次練習後才終於成功，不禁大嘆：「真的不容易」。而在記者課中，除了一起發聲練習，小熒星也邀請ETtoday新聞雲記者與大家分享主播台經驗，讓一群擁有小小記者夢的上海小天使有機會認識台灣新媒體。

▲上海小天使獻唱上海歡迎你。

▲▼兩岸小天使零距離學唱《歌聲與歡笑》。

最後，上海小熒星以清脆響亮、優美動人的美聲演唱「上海歡迎你」，並教唱小熒星代表作《歌聲與歡笑》現場氣氛和樂融融。東森集團副總裁廖尚文更引用歌詞「把歌聲帶回家，把微笑留下」希望明年再度邀請小熒星到台灣交流。

▲▼東森集團副總裁廖尚文（右）致贈東森自然美保養禮盒予上海小熒星藝術學校團長蔡來藝（左），而小熒星則回贈友誼長存字畫，祝福兩岸常來常往。

上海小熒星藝術學校團長蔡來藝表示，這次接待台灣小天使來相當開心，過去小熒星一直與台灣有多次愉快的接觸經驗，像是2014年曾參與上海台灣的雙城論壇演出，2018年也曾率隊前往台灣訪問，希望兩岸小天使交流活動能如同今天贈送的字畫「友誼長存」常來常往。

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