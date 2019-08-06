上榜了嗎？3個對感情「委屈求全」的星座女…快擺脫「遷就對方」的惡性循環

▲為求感情順利，不少女性在談感情時，常會犧牲、委屈自己，希望藉此贏得對方的心疼與喜愛。（圖／pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

感情雖然是兩個人的事，旁人無法置喙，更有人形容是「一個願打、一個願挨」，但如果把吞忍當「美德」，即使對方做出超過分的事，還一昧的忍讓、陪在他身邊，那就真的太委屈求全了，長久看來更是不利於彼此的感情發展。到底有哪些星座女的特質就是「好傻好天真」？《香港算命王》列出最容易陷入「過度包容」無限迴圈的3大星座女，現在就來看看自己或好姐妹是否真的被說中。

金牛女

固執的金牛女只要認定了，說什麼都很難扭轉他們的想法，因此固執的金牛女也有著超強的包容心，只要事情不觸碰到她們的底線，一切都是ok、可以容忍的。面對感情的她們也不例外，加上金牛女相當能夠吃苦耐勞、勤儉節約，所以就算對方很窮，甚至得寸進尺、欺負自己到連朋友都看不下去，金牛女還是會選擇為這段感情挺身而出，維護對方。朋友可能會覺得「金牛女怎麼這麼軟弱啊」，但那些眾人無法接受的事，對金牛女而已可能只是被另一半佔點小便宜而已、無所謂。然而只要對方不小心越過金牛女在心底設下的底線，金牛女就可能突然強硬起來，擺脫過去的病貓形象，以發威老虎的姿態為自己發聲。

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雙魚女

一般人總以為，可愛動人、楚楚可憐的雙魚女一定是被另一半捧在手掌心當小公主的命，但多愁善感的雙魚女同時也很看重感情在人生的分量，有些雙魚女甚至還把愛情看得比生命還重，若愛情長跑久了，更是離不開對方，一旦對方的感情隨著時間由濃轉淡，重感情的雙魚女更是處在弱勢。無可自拔的她們可能會變得更加卑微、更努力地遷就對方，在她們相信「只要這樣對方就不會厭煩自己、離開自己」的同時，卻也容易落入「為什麼一切都為對方想，他還不領情」的無限迴圈裡，就算是曾經對自己有自信的雙魚女，也很容易在日復一日下，變得更懦弱、更不相信自己。

巨蟹女

要說到12星座中哪個星座女最顧家，許多人都會推舉巨蟹女。所以她們做任何事的時候，都是把另一半、家庭放在第一位，為了這些重視的人事物，她們是可以犧牲自己的興趣、事業甚至個人利益的。如果遇到缺乏安全感的巨蟹女，除了犧牲自己成就情人與家庭，她們甚至會竭盡所能地去達到另一半各種無理的要求，過程中也會逐漸失去自己原本的樣子。但等到巨蟹女自己有所頓悟，發現自己這樣談感情實在太過辛苦，就會下定決心離開對方，即使回想自己過去投入的一切與對另一半的感情時會很心痛，但也不會後悔。